В Днепре нашли древнюю стеллу, похожую на половой орган: местные жарили на ней шашлыки (фото, видео)
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Для Днепра стеллы в возрасте пяти тысяч лет являются редкостью
В одном из днепровских лесов нашли стеллу времен энеолита. Этой древней находке примерно пять тысяч лет и по виду она напоминает фаллический символ.
Исполняющий обязанности директора Александр Старик рассказал, что найденная стелла датирована третьим тысячелетием до нашей эры. Достопримечательность раскопали, но из-за веса не смогли загрузить и перевезти. Об этом пишет "Суспільне. Дніпро".
"По форме оно вообще напоминает, как бы, человека, но есть и формы фаллические. Каждый видит по мере своей испорченности", — сказал сотрудник музея Ярослав Гураль.
Каменную стеллу нашел археолог и историк Дмитрий Филимонов. Он подчеркнул, что случайно ее заметил во время прогулки по лесу. Изначально он даже не понимал масштабов находки.
"Она была под землей, только краешек выглядел небольшой. Этого было достаточно, чтобы понять, что это давняя вещь. На ней местные жители шашлыки жарили", — рассказал археолог.
Отмечается, что для Днепра стеллы в возрасте пяти тысяч лет являются редкостью. Эту раскопали на территории Игренского полуострова, где есть поселения и могильники времен энеолита. Такие постройки имели культовое значение для предков.
"Они разные по форме, но имеют антропоморфные признаки. Были связаны с особыми традициями духовной жизни, но в основном они принимали непосредственное участие в погребальном обряде", — пояснил Старик.
Эту стеллу планируют доставить на хранение. После этого стелу будут тщательно изучать и определять, почему она имеет фаллическую форму.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Португалии обнаружили римскую статуэтку с уникальным лицом.