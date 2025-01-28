В Днепре нашли древнюю стеллу, похожую на половой орган: местные жарили на ней шашлыки (фото, видео)

Для Днепра стеллы в возрасте пяти тысяч лет являются редкостью

В одном из днепровских лесов нашли стеллу времен энеолита. Этой древней находке примерно пять тысяч лет и по виду она напоминает фаллический символ.

Исполняющий обязанности директора Александр Старик рассказал, что найденная стелла датирована третьим тысячелетием до нашей эры. Достопримечательность раскопали, но из-за веса не смогли загрузить и перевезти. Об этом пишет "Суспільне. Дніпро".

"По форме оно вообще напоминает, как бы, человека, но есть и формы фаллические. Каждый видит по мере своей испорченности", — сказал сотрудник музея Ярослав Гураль.

Каменную стеллу нашел археолог и историк Дмитрий Филимонов. Он подчеркнул, что случайно ее заметил во время прогулки по лесу. Изначально он даже не понимал масштабов находки.

Дмитрий Филимонов. Фото: "Суспільне Дніпро"

"Она была под землей, только краешек выглядел небольшой. Этого было достаточно, чтобы понять, что это давняя вещь. На ней местные жители шашлыки жарили", — рассказал археолог.

Отмечается, что для Днепра стеллы в возрасте пяти тысяч лет являются редкостью. Эту раскопали на территории Игренского полуострова, где есть поселения и могильники времен энеолита. Такие постройки имели культовое значение для предков.

"Они разные по форме, но имеют антропоморфные признаки. Были связаны с особыми традициями духовной жизни, но в основном они принимали непосредственное участие в погребальном обряде", — пояснил Старик.

Александр Старик. Фото: "Суспільне Дніпро"

Эту стеллу планируют доставить на хранение. После этого стелу будут тщательно изучать и определять, почему она имеет фаллическую форму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Португалии обнаружили римскую статуэтку с уникальным лицом.