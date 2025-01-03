Не плохой скульптор, а генетическая мутация: в Португалии обнаружили римскую статуэтку с уникальным лицом (фото)

Археологи обнаружили уникальную бронзовую фигурку с признаками редкого генетического заболевания

Иногда находки археологов не только проливают свет на исторические факты, но помогают лучше понять ту эпоху. На севере Португалии, в древнем римском городе Бракара-Аугуста (современная Брага), археологи обнаружили бронзовую фигурку, датированную II веком нашей эры. Находка, изображающая женскую фигуру с необычными чертами лица, может быть исторической фиксацией случая синдрома Крузона – редкого генетического расстройства.

Артефакт был найден на вершине горы Чивидаде во время раскопок. Его черты демонстрируют физические аномалии, такие как:

экзофтальм (выступающие глаза),

экзотропия (смещение глаз),

асимметрия лица.

Исследователи использовали иконодиагностику — метод, анализирующий медицинские состояния через художественные изображения, чтобы предположить наличие черепно-лицевого дизостоза (синдрома Крузона). Это заболевание влечет за собой преждевременное сращивание костей черепа, что приводит к характерным деформациям.

Необычная римская статуэтка из Португалии

Доктор Руи Морайс, анализировавший статуэтку, обратил внимание на сложность ее выполнения. На голове изображен диадема из семи стилизованных башен, которые, вероятно, символизируют ворота римского города. Выразительные глаза, асимметричные губы и наклоненный овал лица переданы с большой точностью.

В отличие от традиционных изображений римских богинь, фигурка держит не рог изобилия, а змею, обвитую вокруг жезла. Это символ, связанный с божествами здоровья, такими как Асклепий и Гигиея. Ученые предполагают, что статуэтка может представлять жрицу или божество, связанное с лечением, возможно, Салюса — римскую богиню здоровья.

Находка поднимает вопрос об отношении к людям с физическими отличиями в древних обществах. Некоторые ученые считают, что такие черты могли считаться божественными знаками или духовными дарами, как в традициях шаманских.

Задокументированы в начале 20 в. случаи синдрома

Эта бронзовая фигурка является первым возможным случаем синдрома Крузона, изображенным в греко-римском искусстве. Ее открытие не только добавляет знания об истории медицинских аномалий, но и помогает лучше понять социокультурный контекст Древнего Рима.

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