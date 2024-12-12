Археологи обнаружили необычный меч для жертвоприношений в Дании (фото)
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Этот меч был изготовлен в период позднего бронзового века
Археологи нашли в Дании необычный меч — уникальность находки в том, что он, возможно, является одним из самых ранних железных артефактов.
Об этом сообщает livescience.com. Длинный бронзовый меч, согнутый в форме буквы S, был обнаружен в болоте к северо-западу от столицы Дании Копенгагена. По данным археологов, "возраст" меча — примерно 2500 лет, т.е, речь идет об эпохе позднего бронзового века.
Также специалисты отмечают, что этот меч был частью ритуального жертвоприношения.
Помимо изогнутого меча, археологи нашли и другие артефакты бронзового века, в том числе два небольших бронзовых топора, несколько больших бронзовых "колец на щиколотке", а также предмет, похожий на остаток иглы.
Рукоять бронзового меча содержит две железные заклепки, которые, возможно, являются самым ранним железом, когда-либо найденным в Дании. По данным ученых, этот меч описывается как "почти физическое проявление перехода от бронзового века к железному веку".
Руководитель археологической команды Эмиль Винтер Струве отметил: этот меч является очень редкой находкой.
Ранее "Телеграф" писал о том, что археологи обнаружили 2000-летний бюст Клеопатры. Его считают наиболее достоверным изображением царицы.