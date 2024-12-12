Археологи обнаружили необычный меч для жертвоприношений в Дании (фото)

Этот меч был изготовлен в период позднего бронзового века

Археологи нашли в Дании необычный меч — уникальность находки в том, что он, возможно, является одним из самых ранних железных артефактов.

Об этом сообщает livescience.com. Длинный бронзовый меч, согнутый в форме буквы S, был обнаружен в болоте к северо-западу от столицы Дании Копенгагена. По данным археологов, "возраст" меча — примерно 2500 лет, т.е, речь идет об эпохе позднего бронзового века.

Также специалисты отмечают, что этот меч был частью ритуального жертвоприношения.

Помимо изогнутого меча, археологи нашли и другие артефакты бронзового века, в том числе два небольших бронзовых топора, несколько больших бронзовых "колец на щиколотке", а также предмет, похожий на остаток иглы.

Рукоять бронзового меча содержит две железные заклепки, которые, возможно, являются самым ранним железом, когда-либо найденным в Дании. По данным ученых, этот меч описывается как "почти физическое проявление перехода от бронзового века к железному веку".

Руководитель археологической команды Эмиль Винтер Струве отметил: этот меч является очень редкой находкой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что археологи обнаружили 2000-летний бюст Клеопатры. Его считают наиболее достоверным изображением царицы.