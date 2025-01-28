У Дніпрі знайшли стародавню стелу, схожу на статевий орган: місцеві смажили на ній шашлики (фото, відео)

Для Дніпра стели у віці п’яти тисяч років є рідкістю

В одному із дніпровських лісів знайшли стелу часів енеоліту. Цій давній знахідці приблизно п’ять тисяч років і на вигляд вона нагадує фалічний символ.

Виконувач обов’язків директора Олександр Старік розповів, що знайдена стела датована третім тисячоліттям до нашої ери. Пам’ятку розкопали, але через вагу не змогли завантажити та перевезти. Про це пише "Суспільне. Дніпро".

"За формою воно взагалі нагадує ніби людину, але є й форми фалічні. Кожен бачить у міру своєї зіпсованості", — сказав співробітник музею Ярослав Гураль.

Кам’яну стелу знайшов археолог та історик Дмитро Філімонов. Він наголосив, що випадково її помітив під час прогулянки лісом. Спочатку він навіть не розумів масштабів знахідки.

Дмитро Філімонов. Фото: "Суспільне Дніпро"

"Вона була під землею, тільки краєчок виглядав невеликим. Цього було достатньо, щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві шашлики смажили", — розповів археолог.

Зазначається, що для Дніпра стели у віці п’яти тисяч років є рідкістю. Цю розкопали на території Ігренського півострова, де є поселення та могильники часів енеоліту. Такі споруди мали культове значення для предків.

"Вони різні за формою, але мають антропоморфні ознаки. Були пов’язані з особливими традиціями духовного життя, але переважно вони брали безпосередню участь у похоронному обряді", — пояснив Старік.

Олександр Старик. Фото: "Суспільне Дніпро"

Цю стелу планують доставити на зберігання. Після цього стелу ретельно вивчатимуть і визначатимуть, чому вона має фалічну форму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Португалії виявили римську статуетку з унікальною особою.