Погибли тысячи дельфинов, но неимоверно расплодились лисы: на Западе оценили, как война повлияла на животных в Украине

Некоторые виды процветают из-за отсутствия людей, но вместе с ними процветают и опасные патогены

Российское вторжение в Украину принесло много беды не только людям, но и животным. По состоянию на начало 2024 года экологический ущерб от боевых действий можно оценить в 56 миллиардов долларов.

Как говорится в материале The Economist, это касается не всех животных, поскольку некоторые, например лисицы, существенно увеличили популяцию. Впрочем, людям от этого легче не стало.

Отмечается, что из-за запрета на охоту количество лисиц в Украине выросло с 200 тысяч до примерно 500 тысяч или даже больше. Из-за этого запрет на охоту даже пришлось немного смягчить, чтобы охотники смогли как-то исправить ситуацию с их нашествием и как-то защитить фермеров, которые теряют птицу из-за действий этих животных.

Лисицы также являются разносчиками опасных болезней, которыми они заражают бездомных одичавших собак, охотящихся в заброшенных селах. Жертвами собак становятся не только лисицы, но и кабаны, которые тоже могут инфицировать хищников опасными болезнями.

Согласно статистике из-за полномасштабной войны и запрета на охоту количество нападений бешеных собак и лисиц на людей выросло на 40% в сравнении с предыдущим годом.

Растет также количество волков, енотовидных собак и диких кабанов, что привело к распространению африканской чумы свиней.

Однако для некоторых видов война стала разрушительной, например лишь в 2022 году была зафиксирована гибель около 50 тысяч дельфинов, большинство из которых, вероятно, погибли из российских военных сонаров.

Как сообщалось ранее, украинские и российские военные на поле боя столкнулись с нашествием мышей. Грызуны не только имеют свойство кусать людей, но и уничтожают продукты питания и электронику на миллионы гривен.