Загинули тисячі дельфінів, але неймовірно розплодилися лисиці: на Заході оцінили, як війна вплинула на тварин в Україні

Деякі види процвітають через відсутність людей, але разом із ними процвітають і небезпечні патогени

Російське вторгнення в Україну принесло багато біди не лише людям, а й тваринам. Станом на початок 2024 року екологічні збитки від бойових дій можна оцінити у 56 мільярдів доларів.

Як йдеться у матеріалі The Economist, це стосується не всіх тварин, оскільки деякі, наприклад лисиці, суттєво збільшили популяцію. Втім, людям від цього не стало легше.

Зазначається, що через заборону полювання кількість лисиць в Україні зросла з 200 тисяч до приблизно 500 тисяч або навіть більше. Через це заборона полювання навіть довелося трохи пом’якшити, щоб мисливці змогли якось виправити ситуацію з їх навалою і якось захистити фермерів, які втрачають птицю через дії цих тварин.

Лисиці також є розносниками небезпечних хвороб, якими вони заражають бездомних диких собак, що полюють у покинутих селах. Жертвами собак стають не лише лисиці, а й кабани, які також можуть інфікувати хижаків небезпечними хворобами.

Згідно зі статистикою через повномасштабну війну та заборону на полювання кількість нападів скажених собак і лисиць на людей зросла на 40% порівняно з попереднім роком.

Зростає також кількість вовків, єнотоподібних собак та диких кабанів, що призвело до поширення африканської чуми свиней.

Однак для деяких видів війна стала руйнівною, наприклад, лише у 2022 році була зафіксована загибель близько 50 тисяч дельфінів, більшість з яких, ймовірно, загинули з російських військових сонарів.

Як повідомлялося раніше, українські та російські військові на полі бою зіткнулися з навалою мишей. Гризуни не лише мають властивість кусати людей, а й знищують продукти харчування та електроніку на мільйони гривень.