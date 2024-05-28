Опознана еще одна жертва удара РФ по "Эпицентру" в Харькове: ДНК сдавал маленький сын (фото)

Продолжается установление личности еще одной жертвы

Полицейские установили личности 16 из 17 погибших во время удара России по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая. В ночь на 28 мая идентифицировали тело погибшего мужчины, сделать это удалось по анализу ДНК, отобранного у его сына Миши.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. Там показали фото мальчика, который вместе с мамой на следующий день после трагедии пришел в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного "Эпицентра". Ребенок является прямым родственником погибшего мужчины, поэтому у него взяли образцы ДНК.

"Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", — отметили правоохранители.

Напомним, россияне ударили по "Эпицентру" в разгар дня. Взрыв произошел внезапно, за секунду до этого люди просто занимались своими делами. Погибло 17 человек, более 20 попали в больницы.

Как сообщал "Телеграф", среди погибших — 17-летний харьковчанин Кирилл, его тело опознали по ДНК, образцы сдавала его мама. Также в сети опубликовали фото погибшей матери и ее 12-летней дочери. Отмечается, что отец выжил и попал в больницу с контузией.