Опізнали ще одну жертву удару РФ по "Епіцентру" у Харкові: ДНК здавав маленький син (фото)

Триває встановлення особи ще однієї жертви

Поліцейські встановили особи 16 із 17 загиблих під час удару Росії по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня. У ніч на 28 травня ідентифікували тіло загиблого чоловіка, зробити це вдалося за аналізом ДНК, відібраного у його сина Михайла.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Там показали фото хлопчика, який разом із мамою наступного дня після трагедії прийшов до штабу слідчого управління, розгорнутий біля знищеного "Епіцентру". Дитина є прямим родичем загиблого чоловіка, тому в нього взяли зразки ДНК.

"Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайла. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, росіяни вдарили по "Епіцентру" у розпал дня. Вибух стався раптово, за секунду до нього люди просто займалися своїми справами. Загинуло 17 людей, понад 20 потрапили до лікарень.

Як повідомляв "Телеграф", серед загиблих — 17-річний харків’янин Кирило, його тіло впізнали за ДНК, зразки здавала його мама. Також у мережі опублікували фото загиблої матері та її 12-річної доньки. Зазначається, що батько вижив та потрапив до лікарні з контузією.