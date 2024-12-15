Россияне ударили по центру Харькова ракетой, есть пострадавший: первые подробности (обновлено)

Всех просят находиться в безопасных местах

В Воскресенье, 15 декабря, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревогу. До этого мониторинговые каналы предупреждали о том, что для города есть угроза применения баллистического вооружения со стороны россиян.

В свою очередь мэр Харькова в своем Telegram-канале сообщает некоторые подробности этого происшествия. По его словам, пострадал один человек.

"Предварительно, ракетой враг ударил по Киевскому району города. По имеющейся информации есть один пострадавший человек"? — говорит мэр.

Согласно информации от мониторинговых Telegram-каналов, баллистика была запущена в сторону Харькова с востока нашей страны, где сейчас находятся российские военные.

Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения, поскольку угроза применения баллистики все еще актуальна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 декабря в Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. Затем в некоторых из них прогремели взрывы. Известно, что угроза была из-за запуска беспилотников со стороны россиян, а также баллистического вооружения.