Тревога в Киевской и других областях: где гремели взрывы и что известно о ночной атаке (обновлено)

Угроза применения врагом БПЛА остается

В ночь на 15 декабря во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В ходе нее в ряде городов прогремели взрывы.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Тем временем в социальных сетях пишут, что тревога была связана с угрозой применения баллистического вооружения, а также из-за атаки беспилотниками.

В 03.11 военные заявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения. При этом вражеские БПЛА продолжили фиксировать в воздушном пространстве.

Где прогремели взрывы

Согласно информации мониторингов, взрывы звучали здесь:

00:23 Полтавская и Черниговская области;

00:45 Хмельницкая область;

02:06 Киевская область (Яготин);

03:19 Николаевский район;

04:50 Кривой Рог;

06:22 Николаевский район.

06:34 Днепр (район).

Обновлено: в 07:04 в Николаеве раздались взрывы.

Где была и есть угроза БПЛА

Вражеские беспилотники были зафиксированы в сторону Харьковщины, Полтавщины, Николаевщины, а также Черкасской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской областей.

По состоянию на 06:07 ситуация следующая:

Днепропетровщина→Каменское/г.

Днепропетровщина→Днепр.

Николаевщина→Николаев/р-н.

Море→Одесщина/Николаевщина

Карта тревог по состоянию на 03:03.

Где тревога сейчас

По состоянию на время выхода публикации ситуация следующая:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 декабря в Одессе прогремели взрывы. После этого над городом стали подниматься клубы дыма.