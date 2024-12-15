Тревога в Киевской и других областях: где гремели взрывы и что известно о ночной атаке (обновлено)
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Угроза применения врагом БПЛА остается
В ночь на 15 декабря во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В ходе нее в ряде городов прогремели взрывы.
Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Тем временем в социальных сетях пишут, что тревога была связана с угрозой применения баллистического вооружения, а также из-за атаки беспилотниками.
В 03.11 военные заявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения. При этом вражеские БПЛА продолжили фиксировать в воздушном пространстве.
Где прогремели взрывы
Согласно информации мониторингов, взрывы звучали здесь:
- 00:23 Полтавская и Черниговская области;
- 00:45 Хмельницкая область;
- 02:06 Киевская область (Яготин);
- 03:19 Николаевский район;
- 04:50 Кривой Рог;
- 06:22 Николаевский район.
- 06:34 Днепр (район).
Обновлено: в 07:04 в Николаеве раздались взрывы.
Где была и есть угроза БПЛА
Вражеские беспилотники были зафиксированы в сторону Харьковщины, Полтавщины, Николаевщины, а также Черкасской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской областей.
По состоянию на 06:07 ситуация следующая:
- Днепропетровщина→Каменское/г.
- Днепропетровщина→Днепр.
- Николаевщина→Николаев/р-н.
- Море→Одесщина/Николаевщина
Карта тревог по состоянию на 03:03.
Где тревога сейчас
По состоянию на время выхода публикации ситуация следующая:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 декабря в Одессе прогремели взрывы. После этого над городом стали подниматься клубы дыма.