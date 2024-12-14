В Одессе прогремели взрывы: первые подробности

Во время российских атак украинцев призывают находиться в безопасных местах

В субботу, 14 декабря, россияне в очередной раз атаковали Одессу. Около 15.00 в городе прогремел ряд мощных взрывов, а в небо поднялись клубы дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На данный момент о пострадавших ничего не известно.

Местные паблики публикуют фото задымления, возникшего после взрывов. Незадолго перед взрывами Воздушные Силы Украины предупредили, что в направлении Одессы существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщается, что после взрыва в небе над городом также виднеются следы.

По предварительным данным, прилеты, вероятнее всего, враг осуществил по энергетике.

Напомним, 13 декабря россияне запустили по Украине ракеты, в том числе и "Калибры", также они атаковали баллистикой. Кроме того, враг поднял в небо МиГ-31, тревога распространилась по всей Украине.

Активно работала ПВО, в том числе и в Киевской области. Взрывы звучали на Харьковщине, Полтавщине, Хмельнитчине. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".