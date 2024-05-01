Под крики протестующих: парламент Грузии принял пророссийский законопроект, о чем идет речь

Протестующие скандируют "рабы", "россияне"

На фоне многотысячного протеста людей, который уже несколько дней не утихает в Тбилиси, парламент Грузии принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который, по сути, полностью копирует аналогичный российский закон об "иноагентах". "За" проголосовали 83 депутата и только 23 выступили против.

Об этом сообщает издание "Сова. News". Отмечается, что во время голосования по законопроекту на улицах Тбилиси, вблизи парламента, протестующие продолжали митинговать.

"У здания парламента Грузии возобновилась акция против закона "об иноагентах". У черного входа в здание парламента уже произошла стычка между участниками митинга и полицией. Правоохранители призвали протестующих покинуть указанную территорию, после чего раздались крики со стороны митингующих. Они скандируют: "Рабы", "русские", — пишет издание.

Отмечается, что сегодня, 1 мая, к протестующим присоединились жители разных регионов Грузии. В митинге принимают участие студенты, представители молодежных организаций и движений. Сегодня многие из них пришли к грузинскому парламенту с красными розами.

Сразу после голосования оппозиция Грузии призвала людей не сидеть перед телевизорами, а выходить на протесты.

"Сейчас не время сидеть перед телевизорами, очень важно, чтобы мы все собрались вместе и дали очень правильный, категоричный и жесткий ответ правительству за это позорное поведение", — заявила депутат от "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе.

"Сегодня Кобахидзе (лидер "Грузинской мечты" — прим. ред.) провел встречу с представителем Евросоюза и, несмотря на категорическое предупреждение, сегодня в этом зале 83 человека подписали поправку к Конституции Грузии. Бидзина Иванишвили сделал геополитический выбор в пользу России, но люди, которые сейчас стоят снаружи, каждый из вас, наши дети и семьи, выбор их всех, каждого из вас – Европа", — отметила политик.

Контекст

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несколько измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах.

17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны.

Следует отметить, что принятие подобного закона грозит изменить курс Грузии на евроинтеграцию, которая лишь четыре месяца назад получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Грузии требуют от Украины выдать им соратников Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.