"Грузия на распутье": в Еврокомиссии прокомментировали протесты против "российского закона"

Попытки силового разгона протестов в Грузии вызвали сильную обеспокоенность в Евросоюзе

Сейчас Грузия находится на распутье, поскольку протесты против скандального "российского закона" в отношении так называемых иностранных агентов определяют дальнейший путь страны. Она может дальше держать курс на Европу, а может скатиться к состоянию России.

Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя протесты в Тбилиси и попытки силовых структур подавить общественные беспорядки силой. По ее словам, ситуация в Грузии вызывает очень большую обеспокоенность.

"Я с большим беспокойством слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси", – отметила она.

Глава ЕС добавила, что грузинский народ стремится к европейскому будущему для своей страны. Но такое будущее невозможно без отмены "российского закона", вызвавшего огромное возмущение как в самой Грузии, так и в Европейском Союзе.

"Грузия на развилке. Надо держать курс на пути в Европу", — резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что протесты против закона, принятого пророссийскими грузинскими властями, вспыхивают уже не впервые. Так, вечером 28 апреля многотысячные массы людей снова вышли на митинги в центр столицы страны, Тбилиси. Люди протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об "иноагентах" и представляет угрозу для западного курса Грузии.

1 мая вечером массовые протесты из-за принятия грузинским парламентом во втором чтении копии российского закона об "иностранных агентах" переросли в стычки с представителями силовых структур. Митингующие оцепили и попытались взять штурмом парламент после того, как силовики попытались разогнать митинг с использованием силы.