Протесты против "российского закона" в Грузии: полиция применила газ и водометы, есть пострадавшие (фото и видео)

Грузины отстаивают свое будущее без российской диктатуры

Несмотря на сопротивление граждан Грузии, 1 мая парламент страны во втором чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", аналог российского "закона об иноагентах". Ночью полиция Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, отказавшихся покидать территорию грузинского парламента, госпитализировано как минимум восьмеро участников акции.

"У пострадавших отмечают повреждения различного типа, в частности ранения в области лица, головы и различных частей тела, а также интоксикацию и осложнения с дыхательными путями", — заявили в Минздраве Грузии, слова ведомства цитирует "Эхо Кавказа".

Одного из пострадавших отпустили домой. Семеро нуждаются в наблюдении медиков, их состояние удовлетворительное. На месте протестов дежурили 20 бригад "скорой помощи". Медики оказали помощь десяткам демонстрантов и одному сотруднику МВД. Чаще всего люди жаловались на головную боль и жжение в глазах.

Правительственный квартал и зона проведения акции сверху. Ночь на 2 мая

Telegram-канал Tbilisi life сообщил, что на акции у здания парламента Грузии один из демонстрантов получил травму глаза, предположительно, от резиновой пули. Кроме того, по данным ТВ Pirveli, одна из скорых увезла от парламента несовершеннолетнего. Сообщается, что он был без сознания, предположительно, он надышался газом.

Люди создали импровизированные пункты помощи пострадавшим. Раздавали воду, средства для промывания глаз от слезоточивого газа. Примечательно, что там присутствуют цвета украинского флага.

В сети публикуют фото резиновых пуль и капсул с газом, которые использовали против протестующих на акции у парламента. При этом, замминистра МВД на брифинге в полночь 2 мая заявил, что резиновые пули якобы не используются.

Среди надписей, которые делают протестующие на дорогах и стенах нередок лозунг "*uck Russia". Грузины борются за будущее, свободное от российской диктатуры.

Полиция оттеснила протестующих с улицы Читадзе у парламента. Они остались на проспекте Руставели.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несколько измененную версию прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял его в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

В стране возобновились массовые протесты против этого закона, так как его принятие грозит изменить курс Грузии на евроинтеграцию, которая лишь четыре месяца назад получила статус кандидата на вступление в ЕС. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют его "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны.

Как сообщал "Телеграф", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас Грузия находится на распутье, поскольку протесты против скандального "российского закона" в отношении так называемых иностранных агентов определяют дальнейший путь страны. Она может дальше держать курс на Европу, а может скатиться к состоянию России.