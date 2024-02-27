Укр

Арест для чайников: как украинские суды помогают "питерским" сохранить производство чая Greenfield

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
Дата публикации
Читати українською
Автор
Киевский пенсионер Андрей Тульев внезапно стал предпринимателем
Киевский пенсионер Андрей Тульев внезапно стал предпринимателем

Крупнейший в Украине продавец чая потратил немало времени на то, чтобы скрыть российское происхождение

Украинские суды продолжают удивлять толерантностью по отношению к крупному российскому бизнесу, который маскируется в Украине. Как стало известно "Телеграфу", 16 февраля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство компании "ТС Трейд" и отменил арест на ее имущество. За этим названием скрывается один из лидеров украинского рынка чая и кофе.

Суд освободил от ареста собственно производственный комплекс, где фасуют чай и кофе. А именно цех по производству фасованной продукции из чая и кофе и логистический центр на ул. Броварской в с. Требухов Киевской области, земельный участок площадью 15,24 га по тому же адресу, и офисный комплекс по ул. Академика Белецкого, 30 в Киеве. "Фактически, в результате наложения ареста на имущество произошла полная остановка хозяйственной деятельности ООО "ТС Трейд", что имеет негативные последствия не только для предприятия, но и лишает бюджет страны получения значительных поступлений в виде налогов и сборов, провоцирует дефицит продукции, производство которой осуществляет предприятие, ставит под угрозу увольнение около 1000 сотрудников" — указывается в решении суда.

Уголовное производство, в рамках которого были арестованы указанные активы, открыло в апреле 2022 года Подольское управление полиции в Киеве. Дело было направлено против группы компаний, подотчетных российскому ООО "Орими Трейд". В частности — ООО "Орими Украина", которое в конце 2022 года было переименовано в "ТС Трейд". На тот момент это был самый большой в Украине игрок на рынке чая и кофе (с долей более чем в 30%). Выручка группы в 2021 году составила 1,6 млрд. грн. Бренды, принадлежащие "Ориме", хорошо известны украинцам: чай Greenfield, Tess, принцесса Нури, кофе Жокей и Jardin.

Полиция, в частности, подозревала, что "Ориме Украина" направляет часть доходов, полученных от финансово-хозяйственной деятельности на территории Украины, фактическим владельцам — россиянам. Основатели группы компаний "Орими" — миллиардеры из Санкт-Петербурга Сергей Касьяненко и Александр Евневич. Последний, кстати, в 2019 году получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством II степени" за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Полиция подозревала, что группа "Орими" могла пролоббировать включение "Орими Украина" в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 2 апреля 2022 г. № 203. В результате чего эта компания стала рекомендованным поставщиком для "удовлетворения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения". В совокупности эти подозрения привели к наложению ареста как на активы "Орими Украина", так и на 100% долю в компании в июле 2022 года. Россиянам не помогло даже то, что еще до широкомасштабного вторжения компания была записана на гражданку Великобритании Веронику Касьяненко и гражданку Беларуси Татьяну Вахляеву (через кипрскую Rimexo). Первая (что логично) оказалась родственницей Сергея Касьяненко. А вторая, скорее всего, была доверенным лицом Евневича, поскольку он родился в Беларуси. Правда, даже Антимонопольный комитет Украины не поверил в эту легенду, что вылилось в штраф в размере 80 млн грн для компании в декабре 2022 года.

Имущество "Орими Украина" было под арестом недолго. Уже в ноябре 2022 года арест корпоративных прав ООО "Орими Украина" внезапно снял Подольский районный суд. После этого директор компании, гражданин РФ Алексей Дубровский, лишился причитающейся ему 11% доли. Она перешла к новому директору Валентине Сазоновой, которая уже была гражданкой Украины. А незадолго до этого в "Ориме Украина" появились и новые бенефициары. Ими стали киевлянин Андрей Тульев и житель Берлина Дмитрий Гориловский, которым отошли судьбы Вахляевой и Касьяненко в Rimexo, владеющей 89% компании. Завершил этап "ухода от России" переименование в "ТС Трейд", после чего был сформирован пакет аргументов для украинских судей. А именно, вроде бы структура собственности предприятия полностью прозрачна, поскольку бенефициарами, которые имеют решающее влияние на деятельность "ТС Трейд", якобы граждане Украины и Германии. И Соломенский суд этими аргументами почему-то полностью удовлетворился.

"Телеграф" решил выяснить, кто такие Андрей Тульев и Дмитрий Гориловский, и нашел много интересного. 66-летний Тульев – малоизвестный киевский пенсионер. Он живет на Соломенке, и судя по его фото в социальных сетях, ведет скромный образ жизни. Откуда он взял деньги на покупку 49,5% доли в Rimexo, совершенно непонятно (подобная судьба должна стоить не одну сотню миллионов гривен). Однако есть интересный факт – Тульев родом из России. И в 1980 году он окончил Санкт-Петербургский (к тому времени Ленинградский) государственный университет. А это значит, что он вполне мог дружить с Сергеем Касьяненко и Александром Евневичем, поскольку они также выпускники этого же ВУЗа, окончив его в 1980-1981 гг.

С Дмитрием Гориловским история еще интереснее. Это публичный человек, который называет себя одним из создателей провального телефона YotaPhone и автором очень странных патентов. Например, на разумные механические часы. "Предприниматель, инженер и изобретатель родом из Петербурга, сейчас он проводит в России не так много времени, как раньше" — писала о Гориловском в 2016 году газета "Деловой Петербург". Это правда – Гориловский в тот момент проживал в Германии, и получил гражданство этой страны незадолго до широкомасштабного вторжения России в Украину.

А вот сдал ли он тогда свой российский паспорт – неизвестно. И даже если это и произошло, очевидной остается его связь с Санкт-Петербургом, где к тому же много лет ведет бизнес его отец, владелец петербургской компании "Штейн", выпускающей лифты, россиянин Алексей Гориловский. Правда, бизнес этот финансово нестабильный, как и стартаперские проекты Гориловского-младшего. Поэтому вполне возможно, что последний согласился "подержать" 50,5% долю в Rimexo и интересах своих влиятельных земляков в обмен на деньги или контракты для отца.

Теги:
#Кофе #Чай