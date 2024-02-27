Арест для чайников: как украинские суды помогают "питерским" сохранить производство чая Greenfield

Крупнейший в Украине продавец чая потратил немало времени на то, чтобы скрыть российское происхождение

Украинские суды продолжают удивлять толерантностью по отношению к крупному российскому бизнесу, который маскируется в Украине. Как стало известно "Телеграфу", 16 февраля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство компании "ТС Трейд" и отменил арест на ее имущество. За этим названием скрывается один из лидеров украинского рынка чая и кофе.

Суд освободил от ареста собственно производственный комплекс, где фасуют чай и кофе. А именно цех по производству фасованной продукции из чая и кофе и логистический центр на ул. Броварской в с. Требухов Киевской области, земельный участок площадью 15,24 га по тому же адресу, и офисный комплекс по ул. Академика Белецкого, 30 в Киеве. "Фактически, в результате наложения ареста на имущество произошла полная остановка хозяйственной деятельности ООО "ТС Трейд", что имеет негативные последствия не только для предприятия, но и лишает бюджет страны получения значительных поступлений в виде налогов и сборов, провоцирует дефицит продукции, производство которой осуществляет предприятие, ставит под угрозу увольнение около 1000 сотрудников" — указывается в решении суда.

Уголовное производство, в рамках которого были арестованы указанные активы, открыло в апреле 2022 года Подольское управление полиции в Киеве. Дело было направлено против группы компаний, подотчетных российскому ООО "Орими Трейд". В частности — ООО "Орими Украина", которое в конце 2022 года было переименовано в "ТС Трейд". На тот момент это был самый большой в Украине игрок на рынке чая и кофе (с долей более чем в 30%). Выручка группы в 2021 году составила 1,6 млрд. грн. Бренды, принадлежащие "Ориме", хорошо известны украинцам: чай Greenfield, Tess, принцесса Нури, кофе Жокей и Jardin.

Полиция, в частности, подозревала, что "Ориме Украина" направляет часть доходов, полученных от финансово-хозяйственной деятельности на территории Украины, фактическим владельцам — россиянам. Основатели группы компаний "Орими" — миллиардеры из Санкт-Петербурга Сергей Касьяненко и Александр Евневич. Последний, кстати, в 2019 году получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством II степени" за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Полиция подозревала, что группа "Орими" могла пролоббировать включение "Орими Украина" в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 2 апреля 2022 г. № 203. В результате чего эта компания стала рекомендованным поставщиком для "удовлетворения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения". В совокупности эти подозрения привели к наложению ареста как на активы "Орими Украина", так и на 100% долю в компании в июле 2022 года. Россиянам не помогло даже то, что еще до широкомасштабного вторжения компания была записана на гражданку Великобритании Веронику Касьяненко и гражданку Беларуси Татьяну Вахляеву (через кипрскую Rimexo). Первая (что логично) оказалась родственницей Сергея Касьяненко. А вторая, скорее всего, была доверенным лицом Евневича, поскольку он родился в Беларуси. Правда, даже Антимонопольный комитет Украины не поверил в эту легенду, что вылилось в штраф в размере 80 млн грн для компании в декабре 2022 года.

Имущество "Орими Украина" было под арестом недолго. Уже в ноябре 2022 года арест корпоративных прав ООО "Орими Украина" внезапно снял Подольский районный суд. После этого директор компании, гражданин РФ Алексей Дубровский, лишился причитающейся ему 11% доли. Она перешла к новому директору Валентине Сазоновой, которая уже была гражданкой Украины. А незадолго до этого в "Ориме Украина" появились и новые бенефициары. Ими стали киевлянин Андрей Тульев и житель Берлина Дмитрий Гориловский, которым отошли судьбы Вахляевой и Касьяненко в Rimexo, владеющей 89% компании. Завершил этап "ухода от России" переименование в "ТС Трейд", после чего был сформирован пакет аргументов для украинских судей. А именно, вроде бы структура собственности предприятия полностью прозрачна, поскольку бенефициарами, которые имеют решающее влияние на деятельность "ТС Трейд", якобы граждане Украины и Германии. И Соломенский суд этими аргументами почему-то полностью удовлетворился.

"Телеграф" решил выяснить, кто такие Андрей Тульев и Дмитрий Гориловский, и нашел много интересного. 66-летний Тульев – малоизвестный киевский пенсионер. Он живет на Соломенке, и судя по его фото в социальных сетях, ведет скромный образ жизни. Откуда он взял деньги на покупку 49,5% доли в Rimexo, совершенно непонятно (подобная судьба должна стоить не одну сотню миллионов гривен). Однако есть интересный факт – Тульев родом из России. И в 1980 году он окончил Санкт-Петербургский (к тому времени Ленинградский) государственный университет. А это значит, что он вполне мог дружить с Сергеем Касьяненко и Александром Евневичем, поскольку они также выпускники этого же ВУЗа, окончив его в 1980-1981 гг.

С Дмитрием Гориловским история еще интереснее. Это публичный человек, который называет себя одним из создателей провального телефона YotaPhone и автором очень странных патентов. Например, на разумные механические часы. "Предприниматель, инженер и изобретатель родом из Петербурга, сейчас он проводит в России не так много времени, как раньше" — писала о Гориловском в 2016 году газета "Деловой Петербург". Это правда – Гориловский в тот момент проживал в Германии, и получил гражданство этой страны незадолго до широкомасштабного вторжения России в Украину.

А вот сдал ли он тогда свой российский паспорт – неизвестно. И даже если это и произошло, очевидной остается его связь с Санкт-Петербургом, где к тому же много лет ведет бизнес его отец, владелец петербургской компании "Штейн", выпускающей лифты, россиянин Алексей Гориловский. Правда, бизнес этот финансово нестабильный, как и стартаперские проекты Гориловского-младшего. Поэтому вполне возможно, что последний согласился "подержать" 50,5% долю в Rimexo и интересах своих влиятельных земляков в обмен на деньги или контракты для отца.