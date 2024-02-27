Арешт для чайників: як українські суди допомагають "пітерським" зберегти виробництво чаю Greenfield

Найбільший в Україні продавець чаю витратив чимало часу на те, щоб приховати російське походження

Українські суди продовжують дивувати толерантністю по відношенню до великого російського бізнесу, який маскується в Україні. Як стало відомо "Телеграфу", 16 лютого Солом`янський районний суд Києва задовольнив клопотання компанії "ТС Трейд" та скасував арешт на її майно. За цією назвою ховається один з лідерів українського ринку чаю та кави.

Суд звільнив від арешту власне виробничий комплекс де фасують чай та каву. А саме — цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави та логістичний центр на вул. Броварській в с. Требухів Київської області, земельну ділянку площею 15,24 га за тою ж адресою, і офісний комплекс на вул. Академіка Білецького, 30 в Києві. "Фактично, внаслідок накладення арешту на майно відбулося повне зупинення господарської діяльності ТОВ "ТС Трейд", що має негативні наслідки не лише для підприємства, а й позбавляє бюджет країни отримання значних надходжень у вигляді податків і зборів, провокує дефіцит продукції, виробництво якої здійснює підприємство, ставить під загрозу звільнення близько 1000 співробітників" — вказується в рішенні суду.

Кримінальне провадження, в рамках якого були заарештовані вказані активи, відкрило в квітні 2022 року Подільське управління поліції в м. Києві. Справа була спрямована проти групи компаній, підзвітних російському ТОВ "Орімі Трейд". Зокрема — ТОВ "Орімі Україна", яке в кінці 2022 року було перейменовано в "ТС Трейд". На той момент це був найбільший в Україні гравець на ринку чаю та кави (з долею більш ніж в 30%). Виручка групи в 2021 році склала 1,6 млрд грн. Бренди, які належать "Орімі", добре відомі українцям: чай Greenfield, Tess, принцесса Нури, кава Жокей та Jardin.

Поліція, зокрема, підозрювала, що "Орімі Україна" скеровує частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України, фактичним власникам — росіянам. Засновники групи компаній "Орімі" — мільярдери з Санкт-Петербурга Сергій Касьяненко та Олександр Євневич. Останній, доречі, в 2019 році отримав від Путіна орден "За заслуги перед Отечеством" II ступеню "за досягнуті трудові успіхи, активну громадську діяльність та багаторічну сумлінну роботу".

Поліція підозрювала, що група "Орімі" могла пролобіювати включення "Орімі Україна" до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 квітня 2022 року № 203. Внаслідок чого ця компанія стала рекомендованим постачальником для "задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану". В сукупності ці підозри призвели до накладання арешту як на активи "Орімі Україна", так і на 100% долю в компанії в липні 2022 року. Росіянам не допомогло навіть те, що ще до широкомасштабного вторгнення компанія була записана на громадянку Великобританії Веронику Касьяненко та громадянку Білорусі Тетяну Вахляєву (через кіпрську Rimexo). Перша (що логічно), виявилась родичкою Сергія Касьяненко. А друга, скоріш, за все, була довіреною особою Євневича, оскільки він народився в Білорусі. Щоправда, навіть Антимонопольний комітет України не повірив в цю легенду, що вилилося в штраф на суму 80 млн грн для компанії в грудні 2022 року.

Майно "Орімі Україна" було під арештом недовго. Вже листопаді 2022 року арешт корпоративних прав ТОВ "Орімі Україна" раптово зняв Подільський районний суд. Після цього директор компанії, громадянин РФ Олексій Дубровський, позбувся належної йому 11% долі. Вона перейшла до нового директора Валентини Сазонової, яка вже була громадянкою України. А незадовго до цього у "Орімі Україна" з’явились і нові бенефіціари. Ними стали киянин Андрій Тульєв та мешканець Берліна Дмітрій Горіловський, яким відійшли долі Вахляєвої та Касьяненко в Rimexo, що володіє 89% компанії. Завершило етап "відходу від Росії" перейменування в "ТС Трейд", після чого був сформований пакет аргументів для українських суддів. А саме, начебто структура власності підприємства є повністю прозорою, оскільки бенефіціарами, які мають вирішальний вплив на діяльність "ТС Трейд", начебто є громадяни України та Німеччини. І Солом`янський суд цими аргументами чомусь цілком задовільнився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто такі Андрій Тульєв та Дмітрій Горіловський, і виявив багато цікавого. 66-річний Тульєв — маловідомий київський пенсіонер. Він живе на Солом'янці, і судячи з його фото в соціальних мережах, веде скромний образ життя. Звідки він взяв гроші на купівлю 49,5% долі в Rimexo, абсолютно незрозуміло (подібна доля мала би коштувати не одну сотню мільйонів гривень). Проте є цікавий факт — Тульєв родом з Росії. І в 1980 році він закінчив Санкт-Петербургський (на той час Ленінградський) державний університет. А це означає, що він цілком міг товаришувати з Сергієм Касьяненко та Олександром Євневичем, оскільки вони також є випускниками цього ж ВУЗу, закінчивши його в 1980-1981 рр.

З Дмітрієм Горіловським історія ще цікавіше. Це публічна людина, яка називає себе одним з творців провального російського телефона YotaPhone та автором дуже дивних патентів. Наприклад, на розумний механічний годинник. "Підприємець, інженер і винахідник родом з Петербургу, зараз він проводить у Росії не так багато часу, як раніше" — писала про Горіловського в 2016 році газета "Діловий Петербург". Це правда — Горіловський в той момент проживав у Німеччині, і отримав громадянство цієї країни незадовго до широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

А ось чи здав він тоді свій російський паспорт — невідомо. І навіть якщо це і відбулося, очевидним залишається його зв’язок з Санкт-Петербургом, де до того ж багато років веде бізнес його батько, власник петербургської компанії "Штейн", яка випускає ліфти, росіянин Олексій Горіловський. Щоправда, бізнес цей є фінансово нестабільним, як і стартаперські проекти Горіловського-молодшого. Тому цілком можливо, що останній погодився "потримати" 50,5% долю в Rimexo і інтересах своїх впливових земляків в обмін на гроші або контракти для батька.