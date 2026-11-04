Дешевая батарейка из киоска может уничтожить ваши часы. Советы мастера с 48-летним стажем

Мастерица из Полтавы рассказала об исчезающей профессии

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Правда ли, что стрелки часов нельзя переводить назад, а только вперед? Действительно ли надпись "Water resistant" означает, что часы водонепроницаемые? Почему дешевые батарейки, поставленные где-нибудь в киоске, могут обойтись гораздо дороже их стоимости? Как часто часовым мастерам приносят в ремонт китайские подделки швейцарских хронометров?

Эти и другие вопросы "Телеграф" задал Наталье Таран — единственной в Полтаве мастерице по ремонту часов. Но первым из них было, конечно, почему она выбрала эту традиционно мужскую профессию.

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— Я, сельская девушка, не думала и не знала о профессии часовщика, — улыбается Наталья Григорьевна. — С детства мечтала стать парикмахером. Но когда папа поехал отдать мои документы в училище облбытуправления в Полтаве, оказалось, что группу парикмахеров уже набрали, и ему посоветовали, чтобы дочь получила другую хорошую профессию — часового мастера. "Попробуешь", — сказал папа. И вот я в этой профессии с 1978 года, и ни дня ей не изменяла. Более того, мой муж тоже ремонтирует часы, правда, только механические, и мы давно работаем вместе в одной мастерской.

Наталья Таран и ее муж Анатолий работают в одной мастерской

— А разве у часовых мастеров существует специализация?

— Уже больше двадцати лет я занимаюсь только электронно-механическими, электронными и кварцевыми часами. Это мне ближе. Анатолий у меня — мастер по механике. А когда-то давно, когда я работала в гарантийной мастерской, такого разделения не было.

— От чего зависит стоимость ремонта?

— От сложности самих часов. Это может быть 300 гривен, а может, и около двух тысяч. Самый дорогой ремонт у меня стоил три с половиной тысячи гривен, а стоимость часов была несколько тысяч долларов.

Поскольку наша мастерская находится рядом с Центральным колхозным рынком, где всегда бывает много сельских людей, мы стараемся держать цены приятными для клиентов. У нас они в разы ниже, чем в Харькове, Киеве, Днепре или даже в центре Полтавы. Поэтому к нам приезжают люди даже из других городов чинить свои часы.

— Бывали ли в вашей практике случаи, когда часы считались безнадежными, но вам удалось их оживить?

— Было, и много раз. Мне вообще интереснее всего ремонтировать "неподъемные", "убитые". Бывает, часы дорогие, но очень ржавые, и надо над ними долго сидеть, вычищать лезвием каждый зубчик. Иногда надо что-то припаять, поменять какую-то деталь, которой даже у поставщиков нет, потому что часы очень старые. Буду морочиться с ним хоть несколько дней, но сделаю. Я получаю от этого удовольствие. Я просто люблю свою работу. Если бы жила в городе, то до позднего вечера, наверное, работала бы.

У нас с мужем семейный подряд. Я не заменяю детали, а у него есть токарный станок и другое необходимое оборудование, поэтому он может самостоятельно выточить какую-нибудь деталь или изготовить вручную стекло для защиты циферблата из искусственного хрусталя, которое даже не отличишь от заводского. Сейчас это редко случается, чтобы поставщики к каждым часам привозили стекло.

— А какие часы самые простые в ремонте?

— Для меня все, что без дополнительных функций, простые.

— Сколько лет было самым старым часам, которые вы возвращали к жизни?

— Первые электронно-механические и кварцевые часы, которыми я занимаюсь, появились в Советском Союзе в конце 70-х годов прошлого века: "Луч", "Монтана", "Ракета", "Слава", "Пульсар". К ним уже мало запчастей, но люди продолжают их восстанавливать. Они стали антиквариатом и имеют свою ценность.

— Может ли мастер восстановить работу узла без лишнего вмешательства в механизм?

— Нет. Прикрутить отпавший винтик, укрепить корпус, циферблат, поменять батарейку – это частичный, лайтовый ремонт. Всё это делается при заказчике. А чтобы отремонтировать часы с гарантией, чтобы они долго работали, их нужно разбирать до винтика.

Чтобы отремонтировать часы с гарантией, их нужно разбирать до винтика

Дешевая батарейка может погубить дорогие часы

— Кстати, о замене батареек. Обязательно с этим приходить в мастерскую? Их ведь можно и где-нибудь в переходе поменять?

— Менять батарейки нужно только в мастерской! Потому что для этого требуется специальный инструмент, соответствующие условия, сами батарейки должны быть качественными. Хотя в штамповку можно и более дешевые батарейки ставить. А если часы фирменные, то рисковать не надо. Дешевые батарейки окисляются, ржавеют, и месяца через три часы могут выйти из строя.

В свое время я была единственным в Полтаве гарантийным мастером украинских часов со швейцарским механизмом "Kleynod". И мне завод категорически запрещал ставить заменители батареек. Они должны быть только оригинальными — японскими или швейцарскими: посеребренные, что не позволяет им окисляться. Их срок действия – два года.

— Сколько сейчас стоят швейцарские часы?

— Кварцевые стартуют с пятнадцати тысяч гривен. Механические еще дороже.

— Скажите, часы с надписью "Water resistant" (WR) действительно не пропускают воду?

— Водонепроницаемость свойственна только дорогим часам, таким, как "Tissot" швейцарского производства. Поскольку они имеют хорошее уплотнение задней крышки. Она обязательно закручивается, а не просто закрывается, как у большинства тех, что продаются в Украине по средней цене. Даже те, что стоят более 2,5 тысячи гривен, очень мало соответствуют названию "Water resistant". Кроме того, у них головка, которой переводят стрелки, на резьбе, а не на закрутке. К сожалению, они пропускают влагу. Да, защищают от брызг – в них можно безопасно помыть руки, попасть под дождь. Но купаться в таких часах нельзя.

— А если человек не знает этого и нырнет в часах, их можно потом восстановить?

— Можно, причем, во многих случаях, в зависимости от степени промокания. Одни, если они частично повреждены, достаточно промыть и просушить в присутствии владельца. Другие, чтобы надолго сохранить, нужно разобрать, перечистить и смазать.

Обычно в одноразовых штамповках, когда в них попадает влага, запотевает стекло. Просто она нагревается на руке и испаряется. Это первый сигнал того, что нужно обратиться к мастеру.

— Опасны ли промедления с ремонтом?

— Если часы намокли, они с каждым днем все больше ржавеют.

А если в них стоит дешевая батарейка, она окисляется, тогда ее нужно обязательно выбрасывать.

Без причины механизм не спешит и не отстает

— Как часовой механизм реагирует на мороз?

— Механический реагирует не на мороз и не на влагу, а на холод и на тепло. Он может спешить на несколько секунд или отставать. А кварцевые и на батарейках на это не реагируют.

— Почему часы начинают спешить или отставать без причины?

— Без причины такого не бывает. Если намного спешат, значит, они или намокли, или ударились.

Если отстают, значит, это старые часы, у которых со временем слабеет или распрессовывается центральное колесо, так называемый фрикцион, и они уже не тянут стрелочки. Тогда нужно укрепить это колесо или заменить его. Это требует полной разборки.

Наталья Таран за работой

— Правда, что стрелки часов нельзя переводить назад?

— Их нельзя переводить в часах с календарем, и то только в период с восьми вечера до двух часов ночи. Иначе в нем может сломаться колесо подключенного календаря.

А в часах без календаря таких запретов нет.

— Какова причина того, что стрелки часов сбиваются, цепляются или стоят неправильно?

— Так бывает после удара или случается довольно часто, когда на циферблате отпадают накладки, обозначающие разметки часов, и попадают под стрелки.

— Почему иногда начинает туго крутиться или болтаться заводная головка часов?

— У головки стоят сальники, которые со временем грубеют. Когда люди контактируют с бензином, она бывает расплавляется настолько, что ее трудно вынуть из корпуса. А когда попадает влага, она ржавеет.

— Как на ход часов влияют магнетизм и смазочное масло?

— Часы нужно держать как можно дальше от магнитов, потому что они прихватывают металлический волосок детали, которая называется спираль баланса. Из-за этого часы могут даже остановиться, тогда придется их размагничивать в мастерской.

На кварцевые часы магнетизм не влияет.

Никакой другой смазкой, чем часовой хорошего качества детали смазывать не разрешается. Особенно это касается наручных часов. Восстановить их в таких случаях невозможно.

Если капнуть, скажем, растительное масло в будильник или настенные часы, то их придется разбирать и вываривать от него детали.

— Когда достаточно регулировки, а когда требуется полное обслуживание?

— Если часы спешат или отстают примерно на 5-7 минут, их можно отрегулировать, а если на больше, то они уже просят ремонта.

— Почему механические часы начинают шуметь, хотя раньше работали тихо?

— Так бывает в часах с автоподзаводом, когда разбиваются подшипники.

Дорогие зарубежные "бренды" часто оказываются дешевыми китайскими подделками

— Наталья, приходилось ли вам разоблачать подделки, когда клиент был уверен, что принес в ремонт настоящий дорогой бренд?

— Очень много такого приносят. Особенно купленные очень дорого за рубежом. "Да мы же купили в фирменном магазине! Что вы рассказываете?" — сердятся, когда говоришь им, что подделка китайская. А я ее вижу за два метра.

— Работая с дорогими часами, вы чувствуете волнение, напряжение?

— Нет, просто тогда еще больше сосредотачиваюсь на работе. Особенно если к часам нет деталей. Бывает, рука немеет, потому что нужно долгое время держать ее так, чтобы она не дрогнула, пока ставишь что-то на свое место. А там сложные механизмы. В одних часах бывает четыре: и хронограф, и дополнительные стрелки, и несколько этажей колес… Бывает, под одной платой аж 18 колес! Не дай Бог, что-нибудь сломается. И ты можешь целый час просидеть, не шевельнувшись.

— Какими чертами характера должен обладать часовой мастер?

— Усидчивостью, терпением, уравновешенностью.

— Замечали ли вы, что часы отражают характер своих владельцев?

— Нет, такого не замечала. Однако вот годами уже мы с коллегами замечаем другое. Если с утра первым в ремонт принесли будильник, то в течение дня принесут еще несколько, хотя перед этим целый месяц ни одного не было. Или если принесли утром часы какой-то модели, которые сдают, бывает, раз в два месяца, то таких за день сдадут в ремонт двое или трое.

— Дома вы с мужем тоже занимаетесь ремонтом часов?

— Лично я дома ничего не ремонтирую. У меня в селе много другой работы. К тому же для этого нужен удобный стол, антимагнитный инструмент (у меня есть хорошие швейцарские пинцеты, отвертки, сменные лезвия), который не будешь возить туда-сюда.

А у мужа хобби — восстанавливать старые разломанные настенные часы с кукушками. Он сам инкрустацию для них вырезает, гири точит, цепи подтягивает, заказывает или делает колесики… У нас дома целая коллекция таких часов. Анатолий собрал практически все, что выпускалось при Советском Союзе. Ими почти все стены увешаны. Правда, внуки — их у нас четверо — время от времени пытаются этих кукушек достать…

Часть коллекции Анатолия – настенные часы с кукушками

Время – это нервы

— Сегодня, когда у каждого есть часы в смартфоне или телефоне, зачем людям классические, механические часы?

— Телефон телефоном, но когда идешь с сумками в руках, доставать его, чтобы посмотреть, который час, неудобно. Это, во-первых. А, во-вторых, хорошие часы — это престижно.

— А вы какие часы носите?

— Сейчас у меня на руке швейцарские, Candino. Вообще, у меня их много. Я их часто меняю. То на браслете захочу надеть, то на ремешке. Какие-то летом ношу, какие-то зимой. Для меня это прежде всего аксессуар.

— По вашему мнению, исчезнет ли профессия часовщика лет через 50?

— Она уже исчезает. Если 50 лет назад везде было много мастерских и мастеров, а в Полтаве было училище, где их готовили, то сейчас такого нет. И запросов нет.

Кому передавать свое мастерство? Молодежь не интересуется этой профессией. Не хочет. Конечно, в бизнесе проще: там купил, там продал, и нигде не напрягаешься. А здесь нужно сидеть целыми днями.

Даже сейчас некоторые мастера часто обращаются ко мне за помощью, когда не находят причины поломки. Консультирую их в телефонном режиме, а иногда они из других городов отправляют принятые часы мне в работу.

— Как вы относитесь к выражению "Время — это деньги"? Что для вас означает время?

— Время — просто мгновение жизни. Сегодня оно так спрессовано, что час — как пять минут. И время сегодня это не про деньги. Деньги не весят столько, как раньше. Время для меня – это нервы. Каждая минута – нервы. У меня сын воюет. Хочется покоя, хочется, чтобы наступил мир и чтобы меньше было за что волноваться.

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