Стахив сбежал из военного учебного центра и записал видео: что заявил скандальный блогер

Мобилизовали, признали годным, но он сбежал

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Львовский псевдоактивист Остап Стахив, которого в конце октября мобилизовали и признали годным к военной службе , самовольно покинул учебный центр Военно-морских сил ВСУ. Сейчас его разыскивает Военная служба правопорядка.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на рекрутера отдела рекрутингового штаба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого. Сам Стахив уже опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не считает себя мобилизованным и намерен обжаловать действия военных.

Стахива не нашли во время утренней проверки

По словам Александра Молодого, отсутствие Остапа Стахива на территории учебного центра обнаружили утром 5 ноября во время проверки личного состава.

После этого военные организовали поиски, однако они не дали результатов. По факту самовольного оставления части составили соответствующий рапорт и передали информацию в Военную службу правопорядка.

"Поиски результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном оставлении части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которая его разыскивает", – рассказал Молодой.

Остап Стахов

Стахив заявил, что направляется во Львов

5 ноября на Facebook-странице бывшего ведущего телеканала 1+1, пропагандиста Жана Новосельцева было опубликовано видео с участием Остапа Стахива.

На записи мужчина утверждает, что находится в заброшенном здании посреди поля и движется в направлении Львова. По его словам, он самовольно покинул учебный центр в Полтавской области.

Стахив заявил, что не признает факт своей мобилизации и считает действия военных "похищением". Он также утверждает, что во время пребывания в территориальных центрах комплектования подвергался психологическому давлению и угрозам, а прохождение военно-врачебной комиссии якобы было принудительным.

"Я не видел ни одного документа о том, что я мобилизован, ни одного направления. Я сбежал от похитителей. Я не считаю себя мобилизованным и буду обжаловать это в судебном порядке", – заявил он.

Также Стахив сообщил о намерении обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу , Государственному бюро расследований, Офису генерального прокурора и международным учреждениям.

Как Стахив оказался в воинской части

История с мобилизацией львовского псевдоблогера началась 31 октября. Тогда Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил , что сотрудники Национальной полиции доставили Стахива в один из районных ТЦК Львова.

В ведомстве отметили, что с 6 марта 2026 года мужчина находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. Полиция выполнила предусмотренные законодательством меры после его обнаружения.

Позже Стахив прошел военно-врачебную комиссию. 2 ноября пресс-секретарь оперативного командования "Запад" майор Катерина Литвинчук сообщила , что его признали годным к военной службе. По ее словам, процедура прошла без нарушения прав мужчины.