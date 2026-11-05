Новые подробности дела на Борщаговке: водителя скорой взяли под стражу

Водитель скорой назвал себя свидетелем, а не соучастником

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Полицейские Национальной полиции Украины вместе с СБУ установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке . Среди них есть активные участники противоправных действий и те, кто провоцировал конфликты с полицией и военнослужащими.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Тем временем суд избрал меру пресечения для водителя скорой помощи Виктора Ены, на которой приехала Валентина Молодая. Мужчину подозревают в причастности к заранее спланированным действиям против подразделения Нацгвардии.

Сколько человек причастны к беспорядкам

Как сообщили в Нацполиции, криминальные аналитики установили, что среди 130 человек 27 принимали активное участие в противоправных действиях. Еще 24 человека вели себя агрессивно, подстрекали других и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии.

В полиции подчеркнули, что действиям всех активных участников дадут правовую оценку в рамках расследований Нацполиции, СБУ и Офиса генерального прокурора. Работа по делу продолжается.

Беспорядки на Петропавловской Борщаговке. Фото: Национальная полиция Украины

Водителя скорой отправили под стражу

5 ноября суд избрал Виктору Ене меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 3 января 2027 года. Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что 2 ноября мужчина приехал на улицу Солнечную в Петропавловской Борщаговке и представился водителем скорой помощи.

Во время заседания Ена заявил, что считает себя свидетелем, а не соучастником событий. Он извинился перед ВСУ и отдельно перед подразделением "Азов" за "некоторые неудобства" в тот день.

Виктор Ена в зале суда. Фото: Суспільне Новини

Что известно о роли водителя скорой

Как пишет Новини.LIVE, во время судебного заседания прокурор заявил, что Виктор Ена до событий возле подразделения Нацгвардии снимал на телефон расположение военного объекта и прилегающую территорию.

По версии следствия, Ена, Валентина Молодая и Татьяна Киреева действовали по предварительному сговору. Их подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

По словам прокурора, Татьяна Киреева знала о расположении подразделения Нацгвардии и привлекла к своему замыслу Валентину Молодую и Виктора Еню. Она передала женщине адрес военного объекта, после чего туда приехал Ена и зафиксировал его расположение на телефон.

Валентина Молодая в зале суда 4 ноября. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Позже подозреваемые подготовили медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой помощи. 2 ноября около 10:00 они прибыли к подразделению Национальной гвардии.

Там Валентина Молодая заявляла, что ей якобы не разрешают попасть к военнослужащим для оказания медицинской помощи. Видео с места событий снимали и публиковали в социальных сетях. В то же время, по словам прокурора, Ена также фиксировал всё на свой телефон.

Сторона обвинения считает, что целью действий подозреваемых была блокировка работы военного подразделения и содействие военнослужащим в самовольном оставлении места службы.