Сидели с одного IP-адреса и имели общих работников: как мясокомбинаты хотели обмануть Нацгвардию на 46 млн грн

Как две компании попались на сговоре

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Антимонопольный комитет Украины 1 октября 2026 года оштрафовал "Антоновский мясокомбинат" и "Олимп-М" за согласованные действия во время двух тендеров на поставку замороженной свинины для Нацгвардии. Закупки общей стоимостью 46 млн грн проводились летом 2025 года, а их участники создавали видимость конкуренции, совместно готовя предложения.

В АМКУ установили, что обе компании подавали тендерные документы и входили в банковские кабинеты с одного IP-адреса, который принадлежал "Антоновский мясокомбинат" . В конце сентября 2026 года оба предприятия письменно признали совершение антиконкурентных согласованных действий.

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Как компании готовили предложения на торги

"Олимп-М" выступала на торгах как независимый конкурент комбината, однако документы для обоих участников готовило одно и то же уполномоченное лицо "Антоновского мясокомбината". Речь шла о финансовых расчетах, справках и других документах, необходимых для участия в закупках.

Менеджеры "Олимп-М" загружали в систему документы, которые заранее подготовил и оформил их формальный соперник. Совместная подготовка предложений и использование одного IP-адреса стали доказательствами координации между предприятиями.

Несмотря на согласованные действия, ни одна из двух компаний не победила в этих закупках. Это не остановило антимонопольное расследование: предметом дела был сам сговор участников торгов.

Общие сотрудники и финансовая помощь

Расследование также выявило кадровые связи между предприятиями. По данным АМКУ, 52 человека одновременно работали в обеих компаниях или переходили из одной в другую. Владелец и руководитель "Олимп-М" Ярослав Хроменко параллельно официально получал зарплату в "Антоновском мясокомбинате" .

Хроменко, зарегистрированный в Белой Церкви, стал владельцем ООО "Олимп-М" в июне 2024 года. Ранее компания принадлежала бизнесмену из Житомирской области Михаилу Компанцу – владельцу ряда сельскохозяйственных предприятий и торговой марки "Брусиловские колбасы".

Проверка банковских счетов также показала финансовую зависимость "Олимп-М" от другого участника торгов. "Антоновский мясокомбинат" через связанную структуру регулярно предоставлял компании беспроцентную возвратную финансовую помощь.

Штрафы и запрет на государственные закупки

За два нарушения при проведении тендеров АМКУ наложил на "Антоновский мясокомбинат" штраф общей суммой 15,7 млн грн. Для "Олимп-М" взыскание составило 7,8 млн грн. Базовый размер штрафа рассчитывали в процентах от годового оборота предприятий.

Взыскание для комбината превысило показатель его совокупного дохода за полгода, который, по данным YouControl на 30 июня, составлял 15,569 млн грн.

Штраф для "Антоновского мясокомбината" равнялся совокупному доходу за полгода

Решение АМКУ также означает внесение обоих предприятий в перечень нарушителей, которым запрещено участвовать в государственных закупках на Prozorro в течение следующих трех лет. Для компаний это закрывает доступ к государственным заказам, в частности к оборонным закупкам и поставкам для силовых органов.

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