СТО-призрак или "будка" среди деревьев: в Киеве раскрыли странную историю с коммунальной землёй

Вместо заявленного комплекса обнаружили лишь заросшую территорию

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Почти полгектара коммунальной земли в Киеве отдали в аренду без аукциона для обслуживания СТО. Формально на участке находилась недвижимость площадью 121,1 кв. м, но правоохранители не нашли там полноценной станции техобслуживания – только несколько недостроенных сооружений среди деревьев. Как выглядит это место и почему суд постановил вернуть землю общине?

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Полгектара под АЗС за "собачью будку": как киевские чиновники отдали коммунальную землю без аукциона".

Мы изучили материалы уголовного производства 12021100060000638. Согласно им, правоохранители осмотрели участок и не обнаружили там зарегистрированного комплекса СТО с двумя дополнительными сооружениями. Территория заросла деревьями и растительностью. Среди них нашли три недостроенных сооружения из современных строительных материалов. Разрешительных документов на строительство СТО следователи не нашли.

Материалы осмотра подтверждают: на участке не было комплекса СТО

Однако в представлении, подписанном киевскими чиновниками, указано, что "земельный участок застроен".

В документах участок назван застроенным, хотя следователи не нашли там комплекса СТО

Спутниковые снимки тоже показывают: на самом деле участок покрыт деревьями, а не постройками.

Спутниковый снимок подтверждает: отведенный под СТО участок покрыт деревьями

На спутниковых снимках этого не видно, но на участке действительно есть "строение". Оно больше напоминает самовольно построенный гараж, чем СТО. Фотографию этого "СТО" еще в 2022 году опубликовала депутат Киевского городского совета Ксения Семёнова. Она выступала против передачи земли ООО, но тогда это не помогло.

Постройка на заросшем участке не похожа на зарегистрированный комплекс СТО

За зарослями скрывается небольшое строение, а не полноценное СТО

Хозяйственный суд города Киева подчеркнул в решении: сама государственная регистрация права собственности не делает самовольно построенную недвижимость законной. Правоохранители должны отдельно выяснить, каким образом государственный регистратор провёл такую регистрацию. При этом запись в реестре не давала компании права получить коммунальную землю без аукциона.

Как указано в решении, под видом обслуживания недвижимости произошёл отвод свободного земельного участка для нового строительства. Законодательство требовало в таком случае провести земельные торги.

Суд признал недействительным договор аренды от 16 февраля 2023 года. ООО "Эталон-2021" обязали вернуть территориальной общине Киева 0,4681 га и привести участок в пригодное для использования состояние. Для этого компания должна за свой счёт снести сооружение.

Как получили участок. Инфографика "Телеграфа"

ООО "Эталон-2021" зарегистрировали в Киеве в июле 2018 года. В реестрах учредителем, руководителем и конечным бенефициаром компании указан Олег Беспалый. Уставный капитал – 10 тыс. грн.

Изначально предприятие занималось арендой и эксплуатацией недвижимости. Позже в перечне направлений деятельности появились техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Как сообщал "Телеграф", в рамках расследования дела о киевском участке площадью 1,2689 га в январе 2022 года изготовили технический паспорт и справку с реквизитами и печатями ООО "АО "Грош цена"" о документах на участок. Полиция также изъяла архивы инвентаризационных дел, незаполненные бланки, штампы, печати и телефоны с перепиской об оформлении земли. Эти материалы не доказывают, что все подобные дела в Киеве устроены одинаково. Но они показывают, почему следствие проверяло не только регистрацию недвижимости, но и происхождение документов, на основании которых оформляли земельные права.