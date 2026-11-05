СТО-призрак или "будка" среди деревьев: в Киеве раскрыли странную историю с коммунальной землёй
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Вместо заявленного комплекса обнаружили лишь заросшую территорию
Почти полгектара коммунальной земли в Киеве отдали в аренду без аукциона для обслуживания СТО. Формально на участке находилась недвижимость площадью 121,1 кв. м, но правоохранители не нашли там полноценной станции техобслуживания – только несколько недостроенных сооружений среди деревьев. Как выглядит это место и почему суд постановил вернуть землю общине?
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Полгектара под АЗС за "собачью будку": как киевские чиновники отдали коммунальную землю без аукциона".
Мы изучили материалы уголовного производства 12021100060000638. Согласно им, правоохранители осмотрели участок и не обнаружили там зарегистрированного комплекса СТО с двумя дополнительными сооружениями. Территория заросла деревьями и растительностью. Среди них нашли три недостроенных сооружения из современных строительных материалов. Разрешительных документов на строительство СТО следователи не нашли.
Однако в представлении, подписанном киевскими чиновниками, указано, что "земельный участок застроен".
Спутниковые снимки тоже показывают: на самом деле участок покрыт деревьями, а не постройками.
На спутниковых снимках этого не видно, но на участке действительно есть "строение". Оно больше напоминает самовольно построенный гараж, чем СТО. Фотографию этого "СТО" еще в 2022 году опубликовала депутат Киевского городского совета Ксения Семёнова. Она выступала против передачи земли ООО, но тогда это не помогло.
Хозяйственный суд города Киева подчеркнул в решении: сама государственная регистрация права собственности не делает самовольно построенную недвижимость законной. Правоохранители должны отдельно выяснить, каким образом государственный регистратор провёл такую регистрацию. При этом запись в реестре не давала компании права получить коммунальную землю без аукциона.
Как указано в решении, под видом обслуживания недвижимости произошёл отвод свободного земельного участка для нового строительства. Законодательство требовало в таком случае провести земельные торги.
Суд признал недействительным договор аренды от 16 февраля 2023 года. ООО "Эталон-2021" обязали вернуть территориальной общине Киева 0,4681 га и привести участок в пригодное для использования состояние. Для этого компания должна за свой счёт снести сооружение.
ООО "Эталон-2021" зарегистрировали в Киеве в июле 2018 года. В реестрах учредителем, руководителем и конечным бенефициаром компании указан Олег Беспалый. Уставный капитал – 10 тыс. грн.
Изначально предприятие занималось арендой и эксплуатацией недвижимости. Позже в перечне направлений деятельности появились техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Как сообщал "Телеграф", в рамках расследования дела о киевском участке площадью 1,2689 га в январе 2022 года изготовили технический паспорт и справку с реквизитами и печатями ООО "АО "Грош цена"" о документах на участок. Полиция также изъяла архивы инвентаризационных дел, незаполненные бланки, штампы, печати и телефоны с перепиской об оформлении земли. Эти материалы не доказывают, что все подобные дела в Киеве устроены одинаково. Но они показывают, почему следствие проверяло не только регистрацию недвижимости, но и происхождение документов, на основании которых оформляли земельные права.