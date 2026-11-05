Отсрочка есть, а в приложении ее нет: какие документы имеют силу для ТЦК

Как поступить во время проверки — юрист дал четкий алгоритм

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Бумажный военно-учетный документ считается недействительным, если его данные не совпадают с реестром "Обериг". "Телеграф" выяснил, должны ли военные и полицейские на блокпостах признавать бумажные документы об отсрочке, можно ли не ехать в ТЦК (территориальный центр комплектования) и куда обращаться, когда данные в "Резерв+" не совпадают с бумагами.

Расхождение в графах 1-5, 13 и 14 делает бумагу недействительной

Все начинается с пункта 3 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 559. "Обериг" — это реестр военнообязанных, данные из которого показывает "Резерв+".

"Если сведения в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке не соответствуют информации в реестре "Обериг", такой документ считается недействительным. Исключение — документы военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов", — поясняет в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" старший военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко .

Поэтому при проверке решающей является информация из реестра. Но сбой в системе не отнимает право на отсрочку. "Ошибка в электронной системе сама по себе не означает, что человек потерял законное основание. Если отсрочку оформили, но в реестре ее не видно, нужно проверить, действует ли она, и добиться исправления", — отмечает юрист.

В Министерстве обороны объяснили , что еще с 1 ноября 2025 года бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью больше не выдают. Вместо них действуют электронный военно-учетный документ в "Резерв+" или на портале "Дия" и его распечатка.

QR-код вместо печати: что сканируют на блокпосту

Отдельно Даниил Гончаренко ответил, обязаны ли работники ТЦК, полиции и военные принимать во внимание бумажные документы, если электронный реестр говорит другое.

"Если бумажный документ считается недействительным из-за расхождений с реестром, представители уполномоченных органов не обязаны принимать его в качестве подтверждения. Обычная бумага с расхождениями не имеет преимущества над актуальными данными реестра", — говорит юрист.

Порядок проверки на практике юрист описывает следующим образом. "Согласно пункту 60 постановления № 560, наличие отсрочки проверяют считыванием QR-кода с электронного военно-учетного документа. Это касается и его распечатанной версии", — объясняет эксперт.

Несколько иначе речь идет о других бумагах. "Это не означает, что недействительными автоматически становятся другие документы, в частности, решения суда или бумаги, подтверждающие основание для отсрочки", — отмечает Даниил Гончаренко.

Следует отметить, что документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут проверять не только на блокпостах, но и в общественных местах. Вместе с военно-учетным документом могут потребовать удостоверения личности, а данные сверяют с реестром "Обериг". Если в "Резерве+" стоит статус "Требует уточнения", электронный документ и QR-код не формируются. На официальном сайте "Резерв+" отмечают, что электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Поэтому в ТЦК советуют заранее распечатывать версию с QR-кодом на случай разряженного телефона или сбоя в приложении.

Что держать при себе, если "Резерв+" подвел

Главным подтверждением остается электронный военно-учетный документ с QR-кодом. В случае технического сбоя юрист советует иметь и документы, на основании которых оформили отсрочку:

решение соответствующего органа;

документы о бронировании;

подтверждение инвалидности;

бумаги о семейных обстоятельствах;

справки об обучении.

Если вопрос отсрочки рассматривал суд, нужно решение, вступившее в законную силу. Впрочем, самих бумаг может быть маловато. "Справка, выписка или решение суда не всегда заменяют действующий военно-учетный документ с подтвержденной отсрочкой. Их значение зависит от содержания и правовых последствий. Поэтому при наличии ошибки нужно не только сохранять бумажные подтверждения, но и добиться внесения достоверной информации в реестр", — подчеркивает Данило Гончаренко.

Пустое поле в приложении еще не повод для задержания

Что, если бумага есть, а в "Резерв+" отсрочки нет? Юрист разделяет два вопроса: право отказаться от требований и основания для задержания. Относительно первого он категоричен. "Бумажный документ, противоречащий данным реестра, не дает безусловного права отказываться от законных требований уполномоченных органов", — говорит эксперт.

По поводу задержания слова юриста другие. "Самое отсутствие отсрочки в "Резерв+" не является основанием для административного задержания и принудительной доставки в ТЦК. Такие действия возможны только при наличии оснований, предусмотренных законом, и с соблюдением процедуры из статей 261-262 КУоАП", — отмечает Даниил Гончаренко. Речь идет о Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Если задержание все же произошло, по словам юриста, человек имеет право:

узнать основания задержания; требовать надлежащего оформления документов; воспользоваться юридической помощью.

5 рабочих дней: в какой срок исправляют расхождения

Для начала нужно найти, где именно ошибка. "Резерв+" отображает сведения реестра "Обериг", поэтому прежде всего следует проверить правильность информации именно там", — советует юрист.

Исправить расхождения можно двумя путями:

через соответствующие электронные сервисы ;

; обратившись с заявлением и подтверждающими документами в ТЦК и СП по месту учета.

Конкретный срок назван в пункте 4 Порядка № 559. "Изменения в отношении расхождений, предусмотренных этим пунктом, вносятся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления", — объясняет Даниил Гончаренко. Для других недостоверных сведений действуют отдельные нормы, поэтому срок не везде одинаковый.

Если орган безосновательно отказывает в исправлении или допускает противоправное бездействие, юрист советует обжаловать это в административном или судебном порядке.

Везут в ТЦК при действующей отсрочке: первые действия

А если человека все равно пытаются доставить в ТЦК или отправить на ВВК (военно-врачебную комиссию)? Гончаренко советует действовать в таком порядке:

Сообщить должностным лицам об отсрочке, показать документы и потребовать проверки информации. Записать дату, время и место происшествия, а также данные должностных лиц. По возможности снять все на видео и связаться с адвокатом. При задержании требовать протокол и разъяснение оснований.

Отдельно юрист упоминает направление на ВВК. "В соответствии с пунктом 63 постановления № 560 военнообязанных с действующей отсрочкой по общему правилу не направляют на ВВК. Исключения — случаи, предусмотренные законодательством", — говорит он.

Последний совет касается обжалования. "Незаконные решения, действия или бездействие уполномоченных лиц можно обжаловать к руководству соответствующего органа или в судебном порядке", — отмечает Даниил Гончаренко.