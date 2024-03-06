Цены на какао бьют рекорды: стало известно, на сколько подорожает шоколад в ближайшее время

Проблемы создали польские и африканские фермеры

Украинские кондитеры будут вынуждены повысить цены на шоколад. Дело в стремительном росте цен на главное сырье — какао-бобы. Биржевые фьючерсы на какао-бобы позавчера пересекли отметку в 6600 долларов за тонну. И, по прогнозам аналитиков, это не последнее удорожание.

То есть, будет дорожать и шоколад. Да и вообще в ближайшие годы он может стать "роскошью", которую сможет позволить себе далеко не каждый любитель сладостей. Об этом пишет Людмила Ксенз в статье "Цены на шоколад взлетят совсем скоро: в чем причина и к каким ценникам готовиться".

Мировой рынок какао-бобов лихорадит уже не первый месяц. Но сейчас цены пошли на еще больший разгон. С конца февраля на бирже в Нью-Йорке фиксируются новые рекорды по какао-бобам. Для сравнения: еще в конце декабря 2023 какао-бобы торговались по 4200 долларов за тонну, а 16 февраля биржевой ценник составлял 5300 долларов. Вчера рынок закрылся на отметке 6311.

Причина — низкий урожай бобов из-за засухи в Западной Африке (Кот-д`Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия производят почти 75% мирового предложения какао), изменения климата, вредителей и другие проблемы.

На украинских кондитеров это влияет очень плохо, потому что к стремительному удорожанию сырья нужно добавить еще логистические проблемы, спровоцированные протестами польских фермеров. Но это не значит, что украинские кондитеры уже завтра бросятся переписывать ценники.

"В сегменте шоколада у нас очень высокая конкуренция. Поэтому для производителя поднятие цены, даже несущественное, чревато потерей доли рынка. Это главное, что сдерживает кондитеров", — сказал президент ассоциации Укркондпром Александр Балдынюк.

Сейчас шоколад отечественного производства можно найти даже за 30 гривен (масса — 85 грамм). К лету ценник может вырасти до 50 гривен, а до конца года даже до 60-70 гривен. Импортный шоколад премиум-сегмента уже сейчас стоит 100-150 гривен за 100-граммовую плитку, а к лету может подорожать до 200 гривен и больше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за последний месяц произошел значительный спад цен на морковь. Всего за неделю ценник упал на 14%, при этом кажется продукту остается желать лучшего.