Шоколадный кризис назревает: почему кондитеры меняют вкус и ценники сладостей

Украинские кондитеры в беде: война, логистика и дорогие какао-бобы. Шоколад может подорожать вдвое?

Биржевые фьючерсы на какао-бобы 3 марта "пробили" отметку в 6600 долларов за тонну. И, по прогнозам аналитиков, это не последнее подорожание. То есть будет дорожать и шоколад. Да и вообще в ближайшие годы он может стать "роскошью", которую сможет позволить себе далеко не каждый любитель сладостей.

Украинские кондитеры так же зависят от цен на какао-бобы, как и все. Но у нас много других факторов, которые накручивают стоимость шоколадных изделий, например очень дорогая логистика. Так говорит глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк. То есть цены на отечественные шоколадки и конфеты могут даже превзойти мировую динамику.

"Бизнес-Телеграф" изучил вопрос. Хороших новостей для любителей шоколада нет.

Какао-лихорадка

Мировой рынок какао-бобов лихорадит уже не первый месяц.

Но сейчас цены разогнались еще больше. С конца февраля на бирже в Нью-Йорке фиксируются новые рекорды по какао-бобам. Для сравнения: еще в конце декабря 2023 года какао-бобы торговались по 4200 долларов за тонну, а 16 февраля 2024-го биржевой ценник составлял уже 5300 долларов. Позавчера рынок закрылся на отметке 6672 доллара за тонну.

В феврале прошлого года тонну какао-бобов еще можно было купить за 2600 долларов. То есть за год сырье для шоколада подорожало почти вдвое. И, по прогнозам аналитиков, ценники пока даже не собираются останавливаться. Некоторые намекают на 10 000 долларов за тонну.

Котировки фьючерсов на какао-бобы

Что происходит? Низкий урожай бобов из-за засухи в Западной Африке (Кот-д`Ивуар, Гана, Камерун и Нигерия производят почти 75% мирового предложения какао), изменения климата, вредителей и других проблем. Но на самом деле агрорынок столкнулся с большим кризисом в сегменте выращивания какао.

Потому что культивируют его в основном мелкие фермеры, так сказать, "по-домашнему", без значительных инвестиций в технологии и расширение площадей. Плантационной культурой какао так и не стало, то есть производство бобов не поставили на поток. Как пишет Bloomberg, в последние годы делать ставку на какао не имело смысла для профессионального агробизнеса. Цены на бобы были настолько низкими, что не оправдывали инвестиций.

На какао зарабатывали не аграрии, а кондитеры, перерабатывая бобы в шоколад. По данным Bloomberg, за нынешний урожай фермеры Кот-д`Ивуара получают по 1,63 доллара за килограмм, что примерно на 70% ниже оптовых цен на бобы. Тариф для фермеров "гарантируют" местные власти, которые выкупают урожай наперед. В том же Кот-д`Ивуаре последние высадки деревьев какао были еще в начале 2000-х, они уже достаточно старые, и это один из факторов снижения урожая.

Но домашний формат выращивания бобов уже не поспевает за спросом на них. Последний сильно вырос, в частности, из-за увеличения потребления шоколада в Китае.

Поэтому уже третий год какао-бобы в дефиците. По данным Международной ассоциации какао, дефицит бобов уже сейчас составляет 300 тысяч тонн, а будет вообще 500 тысяч тонн. Поэтому, собственно, растут цены.

Какао-бобы – основное сырье для шоколада. Поэтому чем они дороже, тем выше себестоимость шоколадных плиток и конфет. За последний год ценники на них уже выросли минимум на 20%. А если какао действительно подорожает до 10 000 долларов за тонну, то сладкоежкам стоит готовиться к еще 20—30% на ценниках.

Что будет с шоколадом в Украине

Александр Балдынюк говорит, что украинские кондитеры так же зависят от цен на какао-бобы, как и зарубежные коллеги. Даже немного больше.

"Наши производители сейчас не закупают какао-бобы, потому что в последние годы их мало кто перерабатывает в Украине. Покупают уже переработанные какао-продукты, преимущественно, у европейских компаний. Да их еще нужно как-то доставить в Украину. Много идет через Польшу, расценки на транспортировки очень высокие. К тому же, не всегда можно спланировать ритмичность поставок, из-за чего уже страдает производство", — рассказал "Бизнес-Телеграфу" Балдынюк.

Производство сладостей в Украине

Но, по его словам, это не значит, что украинские кондитеры уже завтра бросятся переписывать ценники. "В сегменте шоколада у нас очень высокая конкуренция. Поэтому для производителя повышение цены, даже несущественное, чревато потерей доли рынка. Это главное, что сдерживает кондитеров", — говорит Балдынюк.

Из-за массового отъезда беженцев (среди которых большинство — это именно "целевая аудитория" кондитеров: женщины и дети) и так упало потребление сладостей. К тому же шоколад не является "незаменимым", поэтому потребители очень чувствительны к цене. "И это вряд ли позволит производителям сильно разогнать прайсы", — добавляет глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Будет больше продукции с пониженным содержанием какао, сочетаний мучной и шоколадной группы изделий. "Скажем, это будет наполовину печенье, наполовину шоколад. Также добавляют карамель", — говорит Балдынюк.

Манипуляции с содержанием и упаковкой – не сугубо украинское явление. Mars, производитель Twix и M&M’s, недавно снизил вес на 10 граммов, оставив ценник без изменений. И такое "похудение" своей продукции объяснил именно попытками перекрыть растущие затраты на сырье.

А, например, Nestle расширяет линейку "пузырьковых" шоколадок. У них тот же размер и стоимость, но почти на 40% меньше вес, чем у продукции конкурентов. Такой эффект достигается благодаря особой технологии "воздушных карманов". Также аналитики зафиксировали увеличение маркетинговых бюджетов на продвижение шоколадок с разными наполнителями и добавками, но с пониженным содержанием какао.

Импорт сладостей в Украину

"По факту, мы возвращаемся к сладким плиткам. Уже сейчас в некотором молочном шоколаде всего 12% какао, а в белом его совсем нет. Причем, если порядочные производители об этом хотя бы пишут на этикетках, то есть и такие, кто скрывает информацию". Покупаешь как будто шоколадку, а ешь непонятную приторно-сладкую субстанцию", — говорит Пендзин.

А вот настоящий шоколад, с содержанием какао хотя бы 50%, действительно будет дорожать, даже несмотря на риски обвала его продаж для производителей. Сейчас шоколад отечественного производства можно найти даже за 30 гривен (масса – 85 граммов). К лету ценник может вырасти до 50 гривен, а до конца года даже до 60—70 гривен. Импортный шоколад премиум-сегмента уже сейчас стоит 100—150 гривен за 100-граммовую плитку, а к лету может подорожать до 200 гривен и больше.

"Продажи при таком взлете цены могут значительно снизиться, но у производителей альтернатив немного. И в "клубе любителей шоколада" останутся только ценители этого продукта, готовые за него переплачивать", — говорит Пендзин.