Ціни на какао бʼють рекорди: стало відомо, на скільки здорожчає шоколад найближчим часом

Проблеми створили польські та африканські фермери

Українські кондитери будуть змушені підвищити ціни на шоколад. Справа в стрімкому зростанні цін на головну сировину — какао-боби. Біржові ф`ючерси на какао-боби позавчора перетнули позначку 6600 доларів за тону. І, за прогнозами аналітиків, це не останнє подорожчання.

Тобто, буде дорожчати й шоколад. Та й взагалі найближчими роками він може стати "розкішшю", яку зможе дозволити собі далеко не кожен любитель солодощів. Про це пише Людмила Ксьонз в статті "Ціни на шоколад злетять зовсім скоро: в чому причина і до яких цінників готуватись".

Світовий ринок какао-бобів лихоманить уже не перший місяць. Та зараз ціни пішли на ще більший розгін. З кінця лютого на біржі у Нью-Йорку фіксуються нові рекорди по какао- бобах. Для порівняння: ще у кінці грудня 2023 року какао-боби торгувалися по 4200 доларів за тону, а 16 лютого біржовий цінник становив 5300 доларів. Вчора ринок закрився на позначці 6311.

Причина — низький урожай бобів через посуху в Західній Африці (Кот-д`Івуар, Гана, Камерун та Нігерія виробляють майже 75% світової пропозиції какао), зміни клімату, шкідників та інші негаразди.

На українських кондитерів це впливає дуже погано, бо до стрімкого здорожчання сировини треба додати ще логистичні проблеми, спровоковані протестами польських фермерів. Та це не означає, що українські кондитери вже завтра кинуться переписувати цінники.

"В сегменті шоколаду в нас дуже висока конкуренція. Тому для виробника підняття ціни, навіть несуттєве, загрожує втратою частки ринку. Це головне, що стримує кондитерів", — сказав "Телеграфу" президент асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк.

Зараз шоколад вітчизняного виробництва можна знайти навіть за 30 гривень (маса — 85 грам). До літа цінник може зрости до 50 гривень, а до кінця року навіть до 60-70 гривень. Імпортний шоколад преміум-сегмента вже зараз коштує 100-150 гривень за 100-грамову плитку, а до літа може здорожчати до 200 гривень і більше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за останній місяць стався значний спад цін на моркву. Усього за тиждень цінник впав на 14%, при цьому здається продукту залишається бажати кращого.