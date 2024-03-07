Тайные схемы и миллиардные долги: зачем Гладковский и Порошенко показали государству Халупко

История банкротства "Богдан Моторс" становится все интереснее

Бывший президент Петр Порошенко больше не претендует на деньги "Богдан Моторс". 28 февраля хозяйственный суд Днепропетровской области вывел его из процесса банкротства компании "Богдан Моторс". Подконтрольный Порошенко Международный инвестиционный банк официально вышел из состава кредиторов ЧАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс". Теперь судьбу предприятия будет решать старый партнер Порошенко, основатель холдинга "Богдан" Олег Гладковский. Но не все так просто.

На первый взгляд, все совсем ровно. "Кредитором по делу №904/6691/20 о банкротстве ЧАО "АК "Богдан Моторс" вместо кредитора АО "Международный Инвестиционный Банк" считать правопреемника ООО "СКД-Промоушн", в части обеспеченных требований на сумму 181 563 216,05 грн", — сказано в решении суда.

"Богдан Моторс" вошла в банкротство еще 23 декабря 2020 года. Основной актив компании – открытый в 2008 году в Черкассах автосборочный завод мощностью 120 000 легковых автомобилей (Hyundai и Lada) в год. Создание завода обошлось почти в 350 млн долларов. И вот интересности начались еще до начала банкротства. Как уже писал "Телеграф", за несколько недель до начала процесса компания сменила адрес. До банкротства она была прописана в "гнезде" компаний Петра Порошенко и его партнеров Игоря Кононенко и Олега Гладковского (Киев, ул. Электриков, 29А). А переехала она в Днепр (на Соборную площадь, дом 1Б).

К моменту переезда компания уже остановила производство и уволила почти всех рабочих. Так что все это выглядело, скорее, как попытка усложнить жизнь кредиторам, которые в основном находились в Киеве. Банкротство началось с иска финансовой компании "Финворк". "Богдан Моторс" должен ей около 5,9 млн грн. Интересно, что "Финворк" выкупил этот долг у ООО "Автомобильная группа "Богдан" только в октябре 2020 года. И продавец при этом остался одним из крупнейших кредиторов "АК "Богдан Моторс".

Масштаб финансовой катастрофы прояснился в апреле 2021 года, когда суд утвердил денежные требования кредиторов к должнику, а впоследствии признал компанию банкротом. Общая кредиторская задолженность "АК "Богдан Моторс" составила около 6,7 млрд грн. Приблизительно 3,3 млрд грн пришлось на структуры с орбиты Гладковского и членов его семьи, 3,4 млрд грн — на банки (UniCredit Bank AG и Укрэксимбанк) ) Однако большинство требований банков были внесены в реестр отдельно (как обеспеченные залогом), контроль над комитетом кредиторов перешел в условную "Группу Свинарчука" (такую же фамилию носил Гладковский до 2014 года, когда он после победы Порошенко на выборах президента последовал за ним в большую политику, став первым заместителем секретаря СНБО). Возглавляет указанную группу кипрская компания Sarevin Investments, которой "АК "Богдан Моторс задолжал 2,35 млрд грн. По данным "Телеграфа", ее бенефициарным владельцем записан киевлянин Дмитрий Литвинец. В 2014 он был членом наблюдательного совета "АК "Богдан Моторс", а сейчас возглавляет австрийскую холдинговую компанию Bogdan Holding, которой через кипрскую Hesutu до последнего времени владел Гладковский.

Структура долга "Богдан Моторс"

Международный инвестиционный банк был одним из участников этого пула — и очень важным. Дело в том, что все его требования к "АК "Богдан Моторс" были залоговыми. Эта компания стала поручителем связанного с Гладковским ООО "Торгово-сервисный дом "Богдан", которому в 2012—2013 годах Международный инвестиционный банк выдал 5 кредитов. Просроченная задолженность по ним составила 6 млн долларов и 12 млн грн. При этом общая сумма обеспеченных требований банка Порошенко составила более 258,5 млн грн — именно в такую сумму было оценено имущество, которое "АК "Богдан Моторс" передал в залог банку в 2017 году. И это имущество очень неплохое. Оборудование для производства автомобилей — конвейеры, покрасочно-сушильные камеры, манипуляторы, станки, линии монтажа агрегатов, комплектования двигателей, финишной сборки и т. д.

Интересно, что Международный инвестиционный банк заручился решением Третейского суда при Ассоциации украинских банков об обращении взыскания на указанное имущество за несколько недель до банкротства Гладковского — в ноябре 2020 года. Однако это так и не было сделано, а в прошлом году банк Порошенко все же решил, что пришло время уйти. В апреле 2023 года банк Порошенко подписал с ООО "Финансовая Компания "Альтарес Финанс" договор уступки прав. За довольно символическую сумму в 1,7 млн грн она стала кредитором "АК "Богдан Моторс". В свою очередь, "Альтарес Финанс" быстро внесла указанные права требования в уставный капитал своей "дочки" — ООО "СКД-Промоушн", которое было основано в Черкассах летом 2023 года.

Сумма, в которую обошелся выкуп долга (а с ним и производственных линий "АК "Богдан Моторс"), и скорость, с которой право требования этого долга было передано в уставный капитал нового юрлица, позволяют заключить, что эта операция была согласована. Скорее всего, непосредственно Порошенко и Гладковским. Для чего это нужно? Подобные схемы реализуют обычно для того, чтобы усложнить возврат этого актива в случае, например, введения в Международный инвестиционный банк временной администрации.

И вот реализация этой схемы стала финальным этапом автомобильного развода Порошенко и Свинарчука. Ранее СМИ сообщали, что еще в 2009 году Свинарчук договорился о выкупе доли Порошенко в "Богдане". Однако после покупки взял в долг у Порошенко $100 млн для развития бизнеса. Но из-за финансового кризиса спрос на авто резко упал, и Свинарчуку пришлось в счет долга отдать Порошенко свои пакеты в Roshen и других бизнесах. Отдал ли он сейчас в обмен на оборудование "Богдана" остатки своих долей в совместных бизнесах или рассчитался деньгами, пока не известно. Но как минимум ясно, что деньги у Гладковского есть. Только один его автодилер "Хюндай Мотор Украина" в 2022 году заработал 423 млн грн чистой прибыли.

Именно Гладковского можно считать фактическим владельцем ООО "СКД-Промоушн", несмотря на то, что на бумаге им является учредитель "Альтарес Финанс" Юрий Костробий. Похоже, что последний хорошо знаком с Порошенко. В августе 2014 года Порошенко своим указом назначил Костробия членом наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка, в котором тот проработал до июня 2017 года. По иронии судьбы именно Укрэксимбанк сейчас является "счастливым" кредитором "АК "Богдан Моторс", с требованиями на сумму более 1,6 млрд грн. Однако повлиять на ход банкротства Укрэксимбанк не может, поскольку почти половина его требований (750 млн грн) обеспечена залогом и внесена в реестр отдельно.

Контроль над комитетом кредиторов находится в Sarevin Investments. За несколько месяцев до начала банкротства, в сентябре 2020 года, эта компания подписала договор с "АК "Богдан Моторс" об изменении ипотечного договора от 2007 года. А в ноябре 2020 года — 4 договора об удовлетворении требований ипотекодержателя и купли-продажи. Согласно первым двум, Sarevin в счет частичного списания задолженности на сумму около 300 млн грн получил "комплекс зданий и сооружений, расположенный по ул. Сумгаитская, 8/2 в г. Черкассы". А по двум договорам купли-продажи Sarevin в счет списания еще 7,5 млн грн долга дополнительно получил здания площадью 7 000 квадратных метров по тому же адресу.

Теперь на кону стоит оборудование, установленное в зданиях автосборочного завода. И "СКД-Промоушн", интересы которого, как и Sarevin, в суде представляет доверенное лицо Гладковского — руководитель его фонда "Богдан-капитал" Вячеслав Халупко, — остается только завершить сделку по продаже указанного имущества на торгах. Которые вряд ли вызовут ажиотаж и, скорее всего, завершатся победой самого "СКД-Промоушн" с очень существенным дисконтом.