Последствия мобилизации или бум на электрокары? Почему в Украине резко упали продажи топлива

Минус сотни тысяч тонн: в Украине резко упали продажи топлива

В Украине падают продажи топлива для автомобилей. По словам директора компании "А-95" Сергея Куюна, с начала года объемы реализации горючего уменьшились примерно на 10—15%. Эту тенденцию "Бизнес-Телеграфу" подтвердили также в нескольких топливных сетях.

Минус 15% в продажах – это почти 120 000 тонн топлива в месяц. Почему оно вдруг стало "лишним"?

"Мужчины стали меньше ездить"

Продажа топлива падает уже четвертый месяц подряд. "С начала года спрос сократился, и довольно ощутимо: на 15% — на бензин, на 10% — на дизель", — говорит Куюн. Такой спад продаж подтвердил и владелец сети "Прайм" Дмитрий Лёушкин. "Да, продажи сейчас очень плохие. Есть где-то минус 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой спад и по дизелю, и по бензину", — отметил он в комментарии изданию.

Общее потребление бензина и дизеля по стране, по данным Куюна, около 800 000 тонн в месяц. То есть минус 10—15% – это 80—120 тысяч тонн ежемесячно.

Куда делись все эти автомобили, почему-то переставшие заезжать на АЗС? Куюн связывает это с мобилизацией. "Многие мужчины пошли воевать, и, соответственно, перестали ездить за рулем собственных авто. Но есть и такие, которые просто прячутся от мобилизации и поэтому максимально ограничили передвижение, стараются реже выезжать "в люди", в том числе и на машинах", — отметил Куюн в разговоре с "Телеграфом".

Лёушкин тоже отметил, что мужчин за рулем стало меньше. "Боятся ездить, потому что "кошмарят" ТЦК", — считает он. Директор по маркетингу сети Chipo Юлия Дубовик говорит, что даже визуально заметно: если где-то появляется блокпост или выходят на рейд представители ТЦК, заправки в округе мгновенно пустеют и продажи резко падают.

Точные цифры отследить сложно, однако аналитики и заправщики оперируют статистикой по всей стране. Не под запись собеседники намекают, что в Киеве заметить спад потребления сложнее, потому что столичные пробки, собственно, никуда не делись. Однако в регионах падение заметно существеннее. Вероятно, из-за отказа от дальних поездок машиной и вообще из-за ограничений в передвижении, в том числе из-за попыток избежать встречи с представителями "военкоматов".

Заблокированные границы и электрокары

Впрочем, мобилизация – не единственная причина обвала продаж горючего. "Что касается бензина, то сокращение реализации может объясняться также увеличением процента электрокаров, ведь их продажи просто бешено растут, а это не может не влиять на структуру потребления топлива", — говорит Лёушкин.

Электрокары действительно очень заметны на дорогах. По словам руководителя Autoconsulting Олега Омельницкого, электрокары, по результатам февраля, уже занимают 20% отечественного авторынка, и их продажи продолжают расти. Ежемесячно в Украине продается около 4 000 электромобилей, а это вдвое больше, чем в прошлом году.

Падение продаж дизеля Лёушкин объясняет иначе. "Поляки "помогли". Из-за заблокированных границ логистику максимально перекидывают на порты и железную дорогу, фурами меньше возят", — пояснил он.

Сокращение спроса на горючее уже обострило конкуренцию на топливном рынке. Тем более что недавно цены топлива выросли. И вот теперь заправщикам придется искать резерв для понижения. Как они это могут сделать? "Уже начал возрождаться налоговый схематоз", — говорит Куюн.