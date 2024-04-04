История одного предательства: одесский чиновник сдал НАБУ двух скандальных мультимиллионеров

Что скрывает соглашение о признании вины по делу о миллиардных сделках в Одессе

В деле НАБУ и САП о завладении имуществом международного аэропорта "Одесса" зафиксирован первый приговор. Правда, в тюрьму пока никто не садится.

Как это делают в Одессе

Дело против известных одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Алекса Боруховича получило новый поворот. "В пятницу, 29 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор на основании соглашения о признании виновности. Оно заключено между прокурором САП и обвиняемым", — сообщили в ВАКС. Речь идет об Анатолии Орловском. Он работал на руководящих должностях в мэрии Одессы с 2011 года. Прошел путь от директора департамента городского хозяйства до первого заместителя мэра. Но был уволен в марте 2020 года.

"Экс-чиновник по предварительному сговору группы лиц, завладел чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", — утверждает ВАКС. За что "экс" и получил четыре с половиной года лишения свободы. Теперь он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Это означает, что Орловский дал определенные показания. И очевидно, против членов той же "группы лиц".

О ком идет речь? Еще в августе 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн. Общая выручка компании в 2012—2022 годах превысила 2,5 млрд грн. "В 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса", — указали в НАБУ. За громким словом "схема" скрывается создание ООО, которому и отошел имущественный комплекс аэропорта. 75% новой компании принадлежало бизнесменам, остаток — городу. Согласие депутатов горсовета, по данным НАБУ, обеспечил городской голова.

Дело в том, что имущество аэропорта вообще не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение. Так считают детективы НАБУ. Инвесторы обязались внести уставный капитал 355 млн грн, построить новые терминал и взлетно-посадочную полосу. Терминал был построен за кредит под залог имущественного комплекса аэропорта. А вот полосу даже не начинали. В 2020 году аэропорт провел помпезную презентацию "новой полосы". Но на самом деле за государственные 2 млрд грн реконструировали старую.

Кто такой Кауфман

Кто эти бизнесмены? Хорошо известные в Одессе и за ее пределами Борис Кауфман и Алекс Борухович (до 2018 года был известен как Александр Грановский). К сфере их влияния относят одесские гостиницы "Лондонская" и "Бристоль", а также "Президент отель" в Киеве. Кауфман также был известен как издатель журнала Фокус в 2013—2016 годах. Однако главный их актив – самый большой в Украине табачный дистрибьютор "Тедис Украина". На Кауфмана оформлена почти половина этой компании с годовой выручкой более 60 млрд грн. Компания опровергает, что контрольный пакет "Тедис Украина" принадлежит россиянину Игорю Кесаеву. Этого одиозного бизнесмена в разное время связывали с ФСБ и торговлей оружием.

Кроме них и Орловского, следствие включает в группу бывшего мэра Одессы (в 2010—2013 годах) Алексея Костусева. И замыкает пятерку бывший директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" (то же СП с Одесским городским советом) Алексей Кочанов. Он возглавлял аэропорт "Борисполь" во времена Януковича, в 2013—2014 годах. Приспешники бывшего президента пытались создать холдинг из трех аэропортов: "Борисполь", "Одесса" и "Симферополь". И будто бы именно Кауфману с Боруховичем поручили провернуть эту сделку. "Симферополь" пытались приватизировать по схеме Одессы. В 2012 году там начали создание совместного предприятия с нидерландской Van den Akker Holding. За которой так же "торчали" уши Кауфмана, но с холдингом "инвесторы" не успели, ведь Янукович потерял власть.

Дал ли показания Орловский против Кауфмана и Боруховича, пока неизвестно. Однако можно даже не сомневаться, что он многое рассказал о решающей роли своего экс-шефа Костусева в преступной схеме. Последний, кстати, в этой истории вполне может стать главным козлом отпущения. Кроме подозрения, полученного от НАБУ всеми представителями указанной пятерки, Костусев с осени прошлого года официально находится в розыске.

Правда, пока Кауфману и Боруховичу рано отдыхать. Кауфман был арестован в сентябре прошлого года, но уже в ноябре вышел под залог в 155 млн грн. Борухович в сентябре также загремел в СИЗО, однако очень скоро вышел под залог — в 120 млн грн. Теперь оба без загранпаспортов и не могут покинуть Одессу без разрешения следователей.

Интересно, что сначала суд применил к Кауфману гораздо большую сумму залога – 268,4 млн грн. Ориентируясь, в том числе, на стоимость активов, оформленных на его жену Анну. Но так получилось, что за две недели до ареста Приморский суд Одессы успел оформить раздел имущества семьи Кауфманов на 109 млн грн.

Суд отписал Анне Кауфман дом площадью 1686,5 "квадратов" на Фонтанской дороге в Одессе, земельные участки и две машины — Bentley Bentayga и Toyota Land Cruiser J300. А вот Борис Кауфман оставил за собой гораздо меньшее здание площадью 736 кв. м, машину Toyota Sequoia и две компании — "Вертекс Юнайтед" и "Новая Инвестиционная Компания "Альянс", через которые он собственно и владеет гостиничным и табачным бизнесами.

Судя по всему, эта операция была сделана с учетом потенциальных криминальных рисков. Однако Кауфман, по всей видимости, не рассчитывал, что окажется в СИЗО, а его бизнес вообще может быть конфискован. Потому что в противном случае Анна Кауфман, скорее всего, стала бы владелицей всего имущества.

Интересно, что автопарк семьи прямо под развод вполне мог пополниться Lamborghini Urus за полмиллиона долларов. Заказчиком ввоза автомобиля было ООО "Тедис Украина". А регионом продаж стала Одесская область. Там зарегистрирован Кауфман.