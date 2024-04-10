Укр

Металлурги предлагают УЗ продавать металлолом отдельным решением Кабмина

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Металлурги предлагают УЗ продавать металлолом отдельным решением Кабмина Новость обновлена 10 апреля 2024, 12:36

Ассоциация "Укрметаллургпром" предложила АО "Укрзалізниця" инициировать продажу больших объемов металлолома отдельным, индивидуальным решением Кабинета министров Украины в случае, если не удастся преодолеть бюрократические препоны с внесением изменений в регуляторную базу.

Такое предложение высказал Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома" во время рабочего совещания в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития 9 апреля.

"Мы уже собирались по этому вопросу зимой, и тогда нас уверяли, что вопрос возобновления продаж лома УЗ будет решен в течение нескольких недель. Сейчас уже апрель, и есть риски, что история повторится. Поэтому я хотел бы предложить альтернативный путь: срочно запустить параллельный процесс, чтобы Кабинет министров, как управляющий орган, предоставил "Укрзалізнице" индивидуальное разрешение на продажу металлолома через систему Прозорро.Продажи", — сказал он.

По его словам, с октября прошлого года, когда УЗ прекратила продажи, на площадках железной дороги уже скопился значительный объем металлолома. "Нужно сделать проект распоряжения Кабмина на конкретный объем металлолома, например, 100 тыс. т", — подчеркнул Каленков.

Иван Ковалевский, директор компании "Метинвест-Ресурс", сообщил, что вопрос металлолома очень важен для всех метпредприятий, расположенных в прифронтовых регионах. "Например, зимой мы не смогли собрать 10 тыс. т металлолома, поэтому недовыработали 30 тыс. т готовой продукции. Мы выводили людей в простой, они недополучили зарплату. А условно рядом у государства лежит на складах 100 тыс. т лома. Однако, чтобы его купить, нам мешает бюрократия, поэтому для отрасли крайне важно либо в конце концов принять изменения в "регуляторку", либо начать продажи металлолома отдельным решением Кабмина", — подчеркнул он.

Евгений Шрамко, член правления "Укрзалізниці", во время совещания выразил надежду, что все бюрократические преграды могут быть преодолены уже на этой неделе, а сама УЗ возобновит продажи металлолома через 2—3 недели, то есть до мая 2024 года. При этом он подтвердил готовность выставлять на аукционы около 20 тыс. т лома ежемесячно. "Этот объем мы готовы выставить на торги. Наши планы на 2024 год более амбициозны с точки зрения объема продаж на торгах как и по физическим объемам отгрузки, так и по запланированному доходу, чем в 2023 году", — резюмировал топ-менеджер.