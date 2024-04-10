Металлурги предлагают УЗ продавать металлолом отдельным решением Кабмина

Ассоциация "Укрметаллургпром" предложила АО "Укрзалізниця" инициировать продажу больших объемов металлолома отдельным, индивидуальным решением Кабинета министров Украины в случае, если не удастся преодолеть бюрократические препоны с внесением изменений в регуляторную базу.

Такое предложение высказал Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома" во время рабочего совещания в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития 9 апреля.

"Мы уже собирались по этому вопросу зимой, и тогда нас уверяли, что вопрос возобновления продаж лома УЗ будет решен в течение нескольких недель. Сейчас уже апрель, и есть риски, что история повторится. Поэтому я хотел бы предложить альтернативный путь: срочно запустить параллельный процесс, чтобы Кабинет министров, как управляющий орган, предоставил "Укрзалізнице" индивидуальное разрешение на продажу металлолома через систему Прозорро.Продажи", — сказал он.

По его словам, с октября прошлого года, когда УЗ прекратила продажи, на площадках железной дороги уже скопился значительный объем металлолома. "Нужно сделать проект распоряжения Кабмина на конкретный объем металлолома, например, 100 тыс. т", — подчеркнул Каленков.

Иван Ковалевский, директор компании "Метинвест-Ресурс", сообщил, что вопрос металлолома очень важен для всех метпредприятий, расположенных в прифронтовых регионах. "Например, зимой мы не смогли собрать 10 тыс. т металлолома, поэтому недовыработали 30 тыс. т готовой продукции. Мы выводили людей в простой, они недополучили зарплату. А условно рядом у государства лежит на складах 100 тыс. т лома. Однако, чтобы его купить, нам мешает бюрократия, поэтому для отрасли крайне важно либо в конце концов принять изменения в "регуляторку", либо начать продажи металлолома отдельным решением Кабмина", — подчеркнул он.

Евгений Шрамко, член правления "Укрзалізниці", во время совещания выразил надежду, что все бюрократические преграды могут быть преодолены уже на этой неделе, а сама УЗ возобновит продажи металлолома через 2—3 недели, то есть до мая 2024 года. При этом он подтвердил готовность выставлять на аукционы около 20 тыс. т лома ежемесячно. "Этот объем мы готовы выставить на торги. Наши планы на 2024 год более амбициозны с точки зрения объема продаж на торгах как и по физическим объемам отгрузки, так и по запланированному доходу, чем в 2023 году", — резюмировал топ-менеджер.