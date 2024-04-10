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Металурги пропонують УЗ продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Металурги пропонують УЗ продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну Новина оновлена 10 квітня 2024, 12:36

Асоціація "Укрметалургпром" запропонувала АТ "Укрзалізниця" ініціювати продаж великих обсягів металобрухту окремим, індивідуальним рішенням Кабінету міністрів України у разі, якщо не вдасться подолати бюрократичні перепони з внесенням змін до регуляторної бази.

Таку пропозицію висловив Олександр Каленков, президент "Укрметалургпрому", під час робочої наради у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку 9 квітня.

"Ми вже збирались з цього питання взимку, і тоді нас запевняли, що питання відновлення продажів брухту УЗ буде вирішено упродовж кількох тижнів. Зараз вже квітень, і є ризики, що історія повториться. Тому я хотів би запропонувати альтернативний шлях: терміново запустити паралельний процес, аби Кабінет міністрів, як керуючий орган, надав "Укрзалізниці" індивідуальний дозвіл на продаж металобрухту через систему Прозорро.Продажі", — сказав він.

За його словами, з жовтня минулого року, коли УЗ припинила продажі, на майданчиках залізниці вже накопичився значний обсяг металолому. "Потрібно зробити проєкт розпорядження Кабміну на конкретний обсяг металобрухту, наприклад, 100 тис. т", — підкреслив О.Каленков.

Іван Ковалевський, директор компанії "Метінвест-Ресурс", повідомив, що питання брухту дуже важливе для усіх метпідприємств, що розташовані у прифронтових регіонах. "Наприклад, взимку ми не змогли зібрати 10 тис. т металобрухту, тому недовиробили 30 тис. т готової продукції. Ми виводили людей в простій, вони недоотримали зарплатню. А умовно поруч у держави лежить на складах 100 тис. т брухту. Проте, щоб його купити, нам заважає бюрократія. Тому для галузі вкрай важливо або врешті-решт прийняти зміни у "регуляторку", або розпочати продажі брухту УЗ окремим рішення Кабміну", — наголосив він.

Євген Шрамко, член правління "Укрзалізниці", під час наради висловив сподівання, що усі бюрократичні перепони можуть бути подолані вже цього тижня, а сама УЗ відновить продажі брухту за 2—3 тижні, тобто до травня 2024 року. При цьому він підтвердив готовність виставляти на аукціони близько 20 тис. т брухту щомісяця. "Цей обсяг ми готові виставити на торги. Наші плани на 2024 рік більш амбітні з огляду обсягів продажів на торгах як і з огляду фізичних обсягів відвантаженні, так і по запланованому доходу, аніж у 2023 році", — резюмував топменеджер.