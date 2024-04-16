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Стая дельфинов доктора Z: даже находясь в розыске, Жеваго скупает киевскую недвижимость и зарабатывает миллиарды на лекарствах

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Константин Жеваго построил бизнес по принципу "стаи дельфинов"
Константин Жеваго построил бизнес по принципу "стаи дельфинов"

Фармацевтический бизнес Константина Жеваго делает то, что миллиардер умеет лучше всего: запутывает следы

Банкротство компании "Галичфарм" сдвинулось с места. Хозяйственный суд Львовской области назначил рассмотрение дела по существу на 14 мая. Дело тянется еще с 2018 года. Близкий к должнику завод "Кременчугмясо" пытался снова отложить банкротство. Он на правах третьего лица потребовал назначения повторной судебно-экономической экспертизы. Однако суд решил, что это уже слишком. Речь о немалом долге на сумму 1,15 млрд грн.

"Галичфарм" – крупнейший в Украине производитель лекарств на основе растительных экстрактов. В прошлом году его выручка достигла 1,5 млрд грн, а чистая прибыль – 22,5 млн грн. Общий долг компании составляет 2,1 млрд грн, то есть Львовский суд рассматривает его большую часть. Гипотетически это могло бы позволить инициатору – ликвидатору обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго – возглавить комитет кредиторов. Практически для этого нет шансов.

Во-первых, большинство требований банка обеспечено залогом, следовательно, они будут внесены в реестр отдельно и не учтутся при формировании комитета кредиторов. Во-вторых, юристы Жеваго многие годы оттачивали умение работать с судами. Как с украинскими, так и с французскими: в прошлом году Верховный суд Франции отказал Украине в экстрадиции Жеваго. А если этой историей начнут интересоваться правоохранители, Жеваго пригодится его любимая тактика. Которую он сам в интервью Forbes много лет назад назвал "стая дельфинов".

Дело в том, как именно Жеваго формировал свою бизнес-группу. С конца 90-х годов, скупая предприятия в разных уголках Украины, Жеваго не спешил концентрировать в своих руках контрольные или даже блокирующие пакеты. Его группа "Финансы и Кредит", в центре которой стоял тот самый банк, дробила доли до менее 25% и оформляла их на номинальных владельцев. Это позволяло Жеваго действовать без оглядки на Антимонопольный комитет. Его разрешение нужно на покупку больших пакетов.

К примеру, в 2005 году предприниматель Александр Ярославский публично заявил, что продал Жеваго белоцерковскую "Росаву" — монопольного производителя шин для легковых авто в Украине. Однако в АМКУ никто так и не обратился, поскольку акции были записаны на трех формально не связанных с Жеваго владельцев: ООО "Укртехуглерод" (24,23%), "Межрегиональная транспортная компания" и "Нефтехимимпекс" (по 24,49%). Подобным образом в начале 2000-х компании с орбиты Жеваго зашли сначала на "Киевмедпрепарат" (один из крупнейших производителей антибиотиков). А потом и на "Галичфарм". В 2005 году эти заводы создали корпорацию "Артериум".

Сейчас "Артериум" является третьим в стране фармацевтическим производителем после "Фармака" Фили Жебровской и "Дарницы" семьи Загорий. В прошлом году выручка "Артериума" составила 4,1 млрд грн, а чистая прибыль – 82 млн грн. Это, конечно, меньше, чем у ближайших конкурентов, но есть одно "но". Ни у Жебровской, ни у Загориев, в отличие от Жеваго, нет проблем с законом.

ГБР предъявило Жеваго подозрение в растрате 2,5 млрд грн его банка и объявило его в международный розыск еще в 2019 году. А в прошлом году Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в хозяйственный суд Киева иск к Константину Жеваго, требуя от него компенсации ущерба, нанесенного кредиторам банка "Финансы и Кредит", на сумму почти 46 миллиардов гривен. В рамках этого процесса год назад суд арестовал контрольные пакеты наиболее ценных активов Жеваго: Полтавского и Еристовского горно-обогатительных комбинатов.

В уголовных судебных процессах против Жеваго следователи неоднократно пытались арестовать и другие его активы, в частности, акции "Галичфарма" и "Киевмедпрепарата". Однако даже когда это получалось, апелляционные инстанции быстро эти аресты снимали. Наибольшим успехом ГБР, кроме замораживания акций ГОКов, стал прошлогодний арест группы компаний, на которые в последние годы переоформляется украинский бизнес Жеваго. В частности, 100% доли в ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость", "Таймкол" и "ФК "Финтакт", оформлены на номинальных владельцев.

Как установили в ГБР, эти компании с 2020 года выиграли аукционы ГП "СЕТАМ" по продаже за долги целой кучи недвижимости в Киеве почти на 700 млн грн. В частности, бывшей гостиницы Военно-Никольского монастыря по ул. Мазепы, 11 (возле гостиницы "Салют" Жеваго) за 307 млн грн и пяти корпусов "Киевмедпрепарата" почти за 360 млн грн. Деньги им поступали от ООО "Феррострой" — основного обслуживающего предприятия Полтавского ГОКа (записан на номинала Сергея Калиниченко) и Fevamotiniko собственно самого Жеваго. Который, пока его "стая дельфинов" разбиралась с украинскими активами, неплохо проводил время в Монако на любимой яхте с огромным символом Z.

Яхта Константина Жеваго
Яхта Константина Жеваго. Скриншот с видео "Украинской правды"

И никакие аресты и банкротства не мешают бизнесу миллиардера. Скорее всего, ликвидатор его банка ничего не получит и от "Галичфарма".

Теги:
#Константин Жеваго #Финансы и кредит