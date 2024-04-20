Россияне уничтожают украинскую энергетику: будут ли повышать тарифы для населения

Ситуация прояснится ближе к следующему отопительному сезону

Обстрелы россиянами украинской энергосистемы сказались на ее стабильности, что подняло вопрос о том, будут ли из-за этого повышать тарифы электричество. Однако в правительстве заверили, что подобного решения пока нет.

Об этом рассказала заместительница министра энергетики Светлана Гринчук в эфире единого марафона новостей. По ее словам, оценка повреждений продолжается.

"Этот вопрос всегда очень чувствителен и очень сложен. Сейчас мы понимаем, что повреждения действительно были значительными", — добавила она.

Вместе с тем Гринчук отмечает, что в Украине есть объекты, которые подлежат частичному восстановлению и сейчас Минэнерго работает над тем, чтобы найти необходимое оборудование у партнеров.

По ее словам, в ведомстве после этого займутся оценкой того, какие мощности будут активными в Украине до следующего отопительного сезона и хватит ли их для того, чтобы избежать отключений зимой.

"Только после этого будет приниматься решение о том, нужно поднимать тариф и на сколько. Сейчас такого решения нет", — отметила она.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Герман Галущенко ранее заявлял, что россияне попытаются добиться полного блэкаута в Украине, и поэтому жителям стоит готовиться к любому сценарию.