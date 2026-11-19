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Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что уголовное дело НАБУ против него сфальсифицировано, и выразил готовность пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность. Аналогичную проверку он предложил пройти директору НАБУ Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко.

Об этом Дука написал в своем Telegram-канале.

"Я готов дальше идти на полиграф, чтобы подтвердить свои слова. Готовы ли то же сделать Клименко и Кривонос?" – заявил генерал.

Дука убежден, что уголовное производство против него сфабриковано и связано с его профессиональной деятельностью, в частности, расследованиями возможных коррупционных правонарушений среди сотрудников и руководства антикоррупционных органов.

По его словам, он готов открыто отвечать на все вопросы, в частности, во время заседаний парламентской Временной следственной комиссии. Такую же открытость генерал ожидает от руководителей НАБУ и САП.

Дука также подчеркнул, что речь не идет о конфликте между СБУ и НАБУ как государственными органами. По его позиции, вопросы касаются конкретных должностных лиц антикоррупционных структур и их возможной причастности к коррупционным правонарушениям.