Пластиковая пирамида: как нардепы и природа проиграли бой с пакетами

Разрекламированные биоразлагаемые кульки, как оказалось, не разлагаются. Нужно специальное оборудование

Каждый год украинцы выбрасывают десятки тысяч тонн пластиковых пакетов. Два года назад парламент принял закон, чтобы оградить природу от этих гор мусора. Депутаты, принимавшие закон, много говорили о защите экологии, потому что пластиковые пакеты не разлагаются. Проблему "решили" переходом на биоразлагаемые пакеты и запретом бесплатной раздачи упаковки.

Украинцы точно заметили реформу в супермаркетах, пакеты там давно платные. "Бизнес-Телеграф" выяснил, как это отразилось на природе.

Бой пакетом

Большая реформа пакетов стартовала в 2021 году. Тогда парламент принял закон об ограничении обращения пластиковых кульков. В нем прописано несколько этапов борьбы с вредной упаковкой.

Бесплатные пакеты закончились еще на первом этапе реформы. Супермаркеты перешли на новые типы упаковки, минимальную цену которых принял Кабмин. За нарушение этих требований законодатели прописали штрафы от 1700 до 34 000 гривен. Следующий этап не отложили даже во время войны, поэтому с 1 января 2023 года в магазинах должны быть только биоразлагаемые пакеты.

Принятие закона о пакетах – давнее обещание Украины Евросоюзу. В большинстве стран сообщества действуют схожие ограничения.

Главная цель запретов – забота об экологии. Экологи давно бьют тревогу. Пластиковые пакеты разлагаются естественным путем 100—500 лет. А при их сжигании выделяется большое количество токсического бисфенола.

Украинцы всегда любили бесплатные кулечки. Так что средняя семья легко выбрасывала тысячи пакетов в год.

Что изменилось за более чем два года?

Уменьшились в разы

После того как пакеты стали платными, украинцы стали меньше их потреблять. Руководитель отдела коммуникаций сети АТБ Сергей Демченко сказал, что динамика спроса напрямую зависела от цены.

Когда на первом этапе кульки подорожали до 10 копеек, продажи рухнули, но не существенно. Как только пластик заменили биоразлагаемыми пакетами по 0,9—1,5 гривны, продажи уменьшились в 4 раза.

Ограничение обращения "пластика" создало целые сегменты рынка "безобидных" пакетов: биоразлагаемые из крахмала, компостные, бумажные, полотняные сумки. Упаковок нового вида в большинстве магазинов более чем достаточно, цены — от 1,5 до 100 гривен и выше.

Другая реальность – на рынках. Там еще бесплатно дают и маленькие пакеты, и пластиковые кульки для покупок.

"Кто-то берет, а кто-то отказывается, все зависит от личных убеждений человека. Потому что на государственном уровне как не было просветительской работы по пластику, так и нет, а ответственному потреблению с детсада надо учить, — говорит директор общественного объединения "Живая планета" Светлана Берзина. — В Украине же ограничились только принятием "запрещающего" закона, поэтому стремительного сокращения обращения пластиковых пакетов пока не произошло".

Оборот "вредных" пакетов стимулирует слабый контроль. С начала войны был введен мораторий на проверки, который касался и Госпотребслужбы. Кроме того, как говорит Берзина, государственного стандарта по толщине пакетов (а запрещали именно по этому критерию) до сих пор не существует. И это усложняет проверки, потому что в законе речь идет о микронах, которые непонятно как мерить.

Миллиарды на пакетах

А вот производство и потребление измерить можно. Консультант компании Pro Consulting, давно исследующий рынок пакетов, Андрей Мокряков говорит, что реформу полноценно так и не реализовали. Не в последнюю очередь — из-за войны войны.

"По состоянию на 2022 год – первый полный год с ограничениями — доля биоразлагаемых кульков и пакетов из вторсырья на рынке не превышала совокупно 10%. В 2023 году цифра выросла до 20—25%, но это явно не тот эффект, на который рассчитывали реформаторы. Потому что 75% — это все тот же пластик, обращение которого хотели ограничить".

Впрочем, рынок пакетов — и "вредных", и "полезных" — и так рухнул. "С началом большой войны, в 2022 году, емкость рынка сократилась на 39,1%, до 27 500 тонн, — отметил Мокряков. — В прошлом году все начало восстанавливаться, но рынок все еще меньше, чем до полномасштабного вторжения".

Рынок полиэтиленовых пакетов

Рынок уменьшился, потому что стало меньше и потребителей, и производителей. Некоторые компании прекратили производство. К примеру, в столичной фирме "МПак" "Бизнес-Телеграфу" рассказали, что недавно остановили производство: из-за войны заказов стало меньше, бизнес "не идет".

Что интересно, импорт пакетов, в первый год войны упавший на рекордные 46,8%, в прошлом году восстановился почти до довоенного уровня — 2 300 тонн. Пакеты к нам поставляются, в основном, из Польши.

Но общая доля импорта на рынке пакетов невелика – до 7%. Основную часть контролирует несколько крупных украинских производителей. Такие как "Комсерв Украина", "ОП "Днепропластавтомат", "ПК Пластик Пак", "Темп-2000", ЧП "Ника Пласт". "На эти компании приходится около 75% общего производства", — отметил Мокряков.

"Бизнес-Телеграф" обратился к этим компаниям с просьбой рассказать, как на них повлияла реформа рынка пакетов. Но столкнулся со странной таинственностью упаковщиков. В компании "Ника Пласт" сказали, что уже приглашали журналистов после принятия закона об ограничении обращения пакетов. И больше общаться с прессой не желают. Остальные просто проигнорировали запросы.

Большинство производителей пакетов от реформы выиграли. Потому что расширили ассортимент и продают более дорогую продукцию.

А что с экологией?

Но ведь главная идея реформы – защита природы. И вот лучше не стало вообще. Во-первых, производство биоразлагаемых пакетов требует в полтора раза больше энергии. Что плохо влияет на экологию. Во-вторых, не решена главная проблема. В стране до сих пор не налажена утилизация пакетов. Ни обычных, ни биоразлагаемых.

Есть неприятный сюрприз. Возможно, депутаты не знали, но "экологические" биоразлагаемые пакеты сами не разлагаются. Глава Клуба упаковщиков Валерий Кривошей говорит, что для этого нужны специальные компостеры. "Биоразлагаемые пакеты — это отдельная тема. Нет у нас компостерных установок для их переработки, — говорит он. — А сама переработка достаточно энергоемкая. Неудивительно, что такие пакеты не слишком прижились в мире. Используется ежегодно около 130 млн пластиковых пакетов и всего 2 млн тонн биоразлагаемых".

На самом деле в Украине есть одна компостировочная станция, которая может утилизировать биоразлагаемые пакеты. "Бизнес-Телеграф" нашел ее во Львове. Но мощность небольшая. В общей сложности эта станция может перерабатывать чуть менее 5 000 тонн отходов в год. Так что даже если она будет перерабатывать только пакеты, мощности не хватает и на половину производства.

Впрочем, как считает исполнительный директор ОО "Ноль отходов Львов" Ирина Миронова, распространение биоразлагаемых пакетов станет стимулом для строительства компостирующих станций и в других городах.

Так что же с экологией? Берзина говорит, что пакеты среди общей груды мусора — это всего до 1%. "Мы почему-то начали со вторичного законодательства в сфере регулирования отходов. Потому что в той же Европе сначала решили вопросы с опасными отходами, в том числе промышленными, а потом уже взялись за пакеты", — отмечает она.