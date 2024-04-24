Забудьте о дешевом: в Украине взялись за три группы импортных товаров

В Украине может стать меньше дешевого импорта

Украина возвращает расследование против импорта. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики начала сразу три антидемпинговых процесса: относительно импорта индийских и пакистанских спичек, турецких огурцов и помидоров и радиаторов отопления. Все три решения были приняты 12 апреля.

Событие знаковое, потому что с начала большой войны не было открыто ни одного нового дела. Нынешнюю "разблокировку" юристы объясняют политическим решением. В частности, кампанией Зеленского "Покупай украинское". И прогнозируют, что таких дел будет больше.

Возможны дополнительные пошлины на импорт – от 10% до 30—35%. "Бизнес-Телеграф" объясняет, что происходит и чего ожидать.

Спичечный демпинг

Расследование относительно спичек инициировал единственный украинский производитель. Украинская спичечная фабрика жалуется на резкое падение продаж из-за импорта из Индии и Пакистана. Уменьшилась рентабельность, уже начали сокращать персонал. Партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" (обслуживает фабрику) Елена Омельченко говорит, что их клиент находится буквально на грани закрытия.

Индийских спичек на рынке и правда много. К примеру, на prom.ua индийские спички Red Mac по 100 штук в коробке предлагают за 90 копеек, а если брать от тысячи штук — по 74 копейки. Украинские спички "Казачок" на этой же площадке продают по 64 копейки, но в коробке — всего 38 спичек.

То есть индийская спичка стоит 0,9 копейки. Украинская спичка — вдвое дороже, почти 1,7 копейки. Наш производитель говорит, что и такая цена невыгодна, потому что большие затраты на сырье и энергетическую составляющую. И здесь есть логика, потому что средняя цена тонны импортных спичек в прошлом году упала вдвое по сравнению с 2022-м: с 2,3 млн долларов до миллиона.

Импорт спичек в Украину

Овощи не в цене

И украинские производители видят проблему не только со спичками. Похожая ситуация вызвала расследование и против огурцов с помидорами из Турции. "Обращение к Минэкономики инициировал Днепровский тепличный комбинат. Невооруженным глазом видно, насколько много в Украине турецких овощей, — говорит глава Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка. — Цены на них, несмотря на логистические расходы, невысокие: в среднем, на треть ниже, чем у наших производителей". Отечественные тепличники страдают от высоких цен на энергоносители, но уже второй сезон не могут пересмотреть ценники. "Можно, конечно, любой прайс нарисовать. Но дорогие овощи никто не будет покупать, особенно если рядом на полке лежат дешевые турецкие", — говорит Чайка.

Интересный факт. В 2023 году средняя цена тонны импортных помидоров и огурцов составила около 1200 долларов. В 2021 году было 628 долларов за помидоры и 922 за огурцы. То есть импорт дорожает и без расследований. Но разница все еще заметна. Если турецкие огурцы можно найти от 40–45 грн за кило, то цена украинских начинается от 60–70. За килограмм дешевых помидоров из Турции просят 60 грн, украинских — от 70. Такие данные приводит Украинская ассоциация теплиц.

Импорт помидоров и огурцов в Украину

Все подорожает или пойдет по схемам?

После того как Украина вступила во Всемирную торговую организацию, антидемпинговые, специальные или антисубсидиальные расследования — едва ли не единственный законный способ украинских производителей отстоять свои права.

"Например, после антидемпингового расследования могут ввести дополнительную пошлину. Как показывает предыдущая практика, ее размер колеблется от 10% до 30—35%. Это зависит от того, какие обстоятельства выяснятся в ходе расследования, насколько занижена цена товара и так далее", — объяснила Омельченко из "Ильяшев и Партнеры".

Другие юристы "не для прессы" говорят, что начинать дела против европейского импорта сейчас вряд ли кто-нибудь будет. Потому что для антидемпинговых разборок нужно политическое решение, и портить отношения с европейскими партнерами вряд ли кто-то захочет. А вот расследований относительно товаров из Азии, в частности Китая и Индии, ожидают немало. Они и раньше были конкурентнее по ценам, чем украинские. А с началом большой войны себестоимость украинской продукции резко возросла из-за дорогостоящей логистики и энергоресурсов. Китайские индийские товары остаются сравнительно доступными, даже несмотря на удорожание доставки.

Антидемпинговые пошлины на дешевый импорт — почти гарантированное его подорожание до "приличного" уровня. То есть той планки, которую украинский бизнес определит как рентабельную для себя. А это значит, что вырастет средняя стоимость продукции на рынке, то есть украинцам придется платить больше за те же спички или помидоры.

Впрочем, схема нередко дает сбой. Например, на розы в Украине уже несколько лет действует специальная пошлина — более 100% таможенной стоимости. Но, как рассказывал "Бизнес-Телеграфу" генеральный директор компании "Аскания-Флора" (контролирует около 40% производства роз в Украине) Валерий Горбань, много импорта заходит к нам в обход таможни. Соответственно, никаких заоблачных пошлин импортеры не платят. Потому импортные цветы занимают 50% украинского рынка и диктуют цены отечественным производителям. Не исключено, что нечто подобное будет с индийскими спичками или турецкими овощами.