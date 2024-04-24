Забудьте про дешеве: в Україні взялись за три групи імпортних товарів

В Україні може поменшати дешевого імпорту

Україна повертає розслідування проти задешевого імпорту. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки почала зразу три антидемпінгові процеси: щодо імпорту індійських та пакистанських сірників, турецьких огірків і помідорів та радіаторів опалення. Всі три рішення ухвалили 12 квітня.

Подія знакова, бо з початку великої війни не було відкрито жодної нової справи. Нинішнє "розблокування" юристи пояснюють політичним рішенням. Зокрема, кампанією Зеленського "Купуй українське". І прогнозують, що таких справ буде більше.

Можливі додаткові мита на імпорт — від 10% до 30—35%. "Бізнес-Телеграф" пояснює, що відбувається і на що очікувати.

Сірниковий демпінг

Розслідування по сірниках ініціював єдиний український виробник. Українська сірникова фабрика скаржиться на різке падіння продажів через імпорт з Індії та Пакистану. Зменшилась рентабельність, вже почали скорочувати персонал. Партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" (обслуговує фабрику) Олена Омельченко каже, що їхній клієнт знаходиться буквально на грані закриття.

Індійських сірників на ринку і правда багато. Наприклад, на prom.ua індійські сірники Red Mac по 100 штук в коробці пропонують за 90 копійок, а, якщо брати від тисячі штук — по 74 копійки. Українські сірники "Козачок" на цьому ж майданчику продають по 64 копійки, але в коробці — лише 38 сірників.

Тобто індійський сірник коштує 0,9 копійки. Український сірник — вдвічі дорожчий, майже 1,7 копійки. Наш виробник каже, що і така ціна невигідна, бо великі витрати на сировину та енергетичну складову. І тут є логіка, бо середня ціна тонни імпортних сірників торік впала вдвічі порівняно з 2022-м: з 2,3 млн доларів до мільйона.

Імпорт сірників в Україну

Овочі не в ціні

І українські виробники бачать проблему не лише з сірниками. Схожа ситуація спричинила розслідування і проти огірків з помідорами з Туреччини. "Звернення до Мінекономіки ініціював Дніпровський тепличний комбінат. Неозброєним оком видно, наскільки багато в Україні турецьких овочів, — каже голова Асоціації "Теплиці України" Олексій Чайка. — Ціни на них, попри логістичні витрати, невисокі: в середньому, на третину нижчі, ніж у наших виробників". Вітчизняні тепличники потерпають від високих цін на енергоносії, але вже другий сезон поспіль не можуть переглянути цінники. "Можна, звичайно, будь-який прайс намалювати. Але дорогі овочі ніхто не купуватиме, особливо, якщо поряд на полиці лежать дешеві турецькі", — каже Чайка.

Цікавий факт. У 2023 році середня ціна тонни імпортних помідорів та огірків склала приблизно 1200 доларів. У 2021 році було 628 доларів за помідори й 922 за огірки. Тобто імпорт дорожчає і без розслідувань. Але різниця все ще помітна. Якщо турецькі огірки можна знайти від 40—45 грн за кіло, то ціна українських починається від 60—70. За кілограм найдешевших помідорів з Туреччини просять 60 грн, українських — від 70. Такі дані наводить Українська асоціація теплиць.

Імпорт помідорів та огірків в Україну

Все подорожчає чи піде по схемах?

Після того, як Україна вступила до Світової організації торгівлі, антидемпінгові, спеціальні чи антисубсидійні розслідування — чи не єдиний законний спосіб українських виробників відстояти свої права.

"Наприклад, за антидемпінговим розслідуванням можуть ввести додаткове мито. Як показує попередня практика, його розмір коливається від 10% до 30—35%. Це залежить від того, які обставини виявляться у ході розслідування, наскільки заниженою є ціна товару тощо", — пояснила Омельченко з "Ілляшев та Партнери".

Інші юристи "не для преси" говорять, що починати справи проти європейського імпорту зараз навряд чи хтось буде. Бо на антидемпінгові розбірки потрібне політичне рішення, і псувати стосунки з європейськими партнерами навряд чи хтось захоче. А от розслідувань щодо товарів з Азії, зокрема Китаю та Індії, очікують чимало. Вони й раніше були більш конкурентними за цінами, ніж українські. А з початком великої війни собівартість української продукції різко зросла через дорогу логістику та енергоресурси. Китайські та індійські товари залишаються порівняно доступними, навіть попри здорожчання доставляння.

Антидемпінгові мита на дешевий імпорт — це майже гарантоване його подорожчання до "пристойного" рівня. Тобто тієї планки, яку український бізнес визначить як рентабельну для себе. А це означає, що зросте середня вартість продукції на ринку, тобто українцям доведеться платити більше за ті ж сірники чи помідори.

Втім, схема нерідко дає збій. Наприклад, на троянди в Україні вже кілька років діє спеціальне мито — понад 100% від митної вартості. Та, як розказував "Бізнес-Телеграфу" генеральний директор компанії "Асканія-Флора" (контролює близько 40% виробництва троянд в Україні) Валерій Горбань, багато імпорту заходить до нас в обхід митниці. Відповідно, ніяких захмарних мит імпортери не сплачують. Тому імпортні квіти займають 50% українського ринку та диктують ціни вітчизняним виробникам. Не виключено, що щось подібне буде й з індійськими сірниками чи турецькими овочами.