В Україні запровадили нові граничні ціни на електрику для бізнесу: що зміниться

Рішення торкнеться ринку на добу вперед, а також внутрішньодобового та балансуючого ринків

В Україні встановили нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Рішення покликане збільшити обсяги імпорту вночі, збалансувавши перепади споживання.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Нацкомісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Засідання пройшло у понеділок, 20 травня.

На ринку на добу вперед та внутрішньодобовому ринку:

максимальні ціни у слоті з 00:00 до 7:00 та з 11:00 до 17:00 були встановлені на рівні 5600 гривень/МВт-год. Раніше у слоті з 00:00 до 7:00 вони становили 3000 грн.;

у слоті з 7:00 до 11:00 та з 23:00 по 24:00 піднялися до 6900 грн/МВт-год з 5600 грн/МВт-год та 3000 грн/МВт-год відповідно;

з 17:00 до 23:00 ціни встановлені на рівні 9000 гривень, а раніше були на рівні 7500 гривень;

мінімальна гранична ціна склала 10 гривень/МВт-год

Зміни торкнулися також балансуючого ринку:

у слоті з 00:00 до 7:00 максимальні ціни становитимуть 6600 гривень/МВт-год, а до цього були на рівні 4000 гривень/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 ціна не зміниться та становитиме 8250 грн/МВт-год, також до цього показника зросте вартість електрики у проміжку з 23:00 до 00:00;

з 17:00 до 23:00, ціни зростуть до 10 000 гривень;

мінімальну граничну ціну встановлено на рівні 0,01 грн/МВт-год;

Як відомо, обмеження цін на електрику для бізнесу діють із 2019 року, коли почала працювати модель оптового ринку електроенергії. До цього ціноутворення залежало від централізованого управління, що мало негативні наслідки всім учасників процесу.

Як повідомлялося раніше, "Укренерго" запровадило контрольовані відключення світла по всій Україні. З 16 травня погодинні графіки відключення світла застосовують у всіх областях.