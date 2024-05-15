В Киеве ввели графики отключений электричества: актуальный список очередей на ближайшие дни

В энергоснабжающей компании предупредили, что в графиках возможны небольшие погрешности

"Укрэнерго" вводит контролируемые отключения света по всей Украине. С 16 мая в каждом регионе будут применять почасовые графики отключения света.

"Телеграф" напоминает о том, в какие часы и по каким адресам в Киеве не будет света. Всего, согласно данным ДТЭК, в столице три очереди отключений.

Каждая из этих групп поочередно лишается энергоснабжения на четыре часа. Жителей столицы предупреждают, что возможны погрешности в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Так, к каждой из очередей отключения частично относятся адреса в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломянском и Шевченковском районах. То есть, разные части одного района будут обесточены в разное время согласно графику.

Напомним, что из-за атак российской армии на объекты энергоструктуры Украины по всей стране 14 мая ввели отключения света. В некоторых областях они были экстренными, а в некоторых придерживались графиков. В энергосистеме страны не хватало и продолжает не хватать мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей электроэнергией одновременно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время отключений света в Киве начали тестировать подсветку "моста-волны". Накануне в ДТЭК призывали экономить свет.