И летом, и осенью, и зимой: в "Укрэнерго" озвучили мрачный прогноз об отключениях света

Отключения света могут периодически возвращаться в течение месяцев

В Украине из-за потепления удалось слегка улучшить ситуацию в энергосистеме. Однако это полностью избежать отключений света среди бытовых потребителей не удастся.

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире марафона новостей. По его словам, потребителей не будут отключать ночью и утром.

"Потепление несколько снизило потребление электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе", — сказал он.

Вместе с тем Кудрицкий отмечает, что полностью избежать отключений пока не удастся, а украинцам стоит быть готовыми к тому, что графики отключений могут периодически вводиться "в течение месяцев" — летом, осенью и зимой. По его словам, они прекратятся лишь когда специалисты смогут возобновить поврежденные объекты генерации.

При этом глава "Укрэнерго" отметил, что 20 мая отключения будут вводиться для бытовых и промышленных объектов, а ждать их стоит в промежуток времени с 18:00 по 24:00.

Как сообщалось ранее, масштабные российские обстрелы, которые проводились в течение всей весны 2024 года заметно усугубили ситуацию в Украине. При этом согласно словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в настоящее время почти половина украинской энергосистемы так или иначе была повреждена.