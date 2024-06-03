Подарок Лукашенко: киевская судья сняла арест с миллиардов белорусского диктатора

Александр Лукашенко может тратить миллиарды гривен, заработанные благодаря Владимиру Зеленскому

Украинские суды продолжают удивлять. Голосеевский суд Киева принял, возможно, самое скандальное решение последних лет. Разрешив белорусскому диктатору Александру Лукашенко распоряжаться миллиардами гривен.

До недавнего времени самые странные решения в Украине принимал Печерский суд. В октябре прошлого года он снял арест с активов подсанкционного российского бизнесмена Игоря Наумца (основатель щебневого концерна "Юнигран"). В феврале этого года вернул сеть АЗС в Украине российской нефтяной компании "Татнефть". Но Голосеевский суд Киева превзошел коллег. 20 мая он отменил арест банковских счетов и денежных средств на них в украинских банках ("Радабанк", "Банк Кредит Днепр", "Южный", "Альянс" и "Сенс Банк") компании "БЗТ-Украина".

В чем предательство? Название компании расшифровывается как "Белзарубежторг-Украина", а 100% владельцем до сих пор остается "Республиканское торговое унитарное предприятие "Белзарубежторг" из Минска. Эту структуру контролирует управление делами президента Беларуси, то есть фактически бенефициаром "БЗТ-Украина" является Александр Лукашенко.

Сейчас "БЗТ-Украина" не работает. За прошлый год компания задекларировала нулевые доходы. А вот еще три года назад она была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ и строительных материалов компании "Гомельстройматериалы" в Украину. Только в 2021 году "БЗТ-Украина" продала этих продуктов на 8,14 млрд грн, получив 28,5 млн грн чистой прибыли.

После полномасштабного вторжения деятельность компании была заблокирована. В мае 2022 года полиция открыла уголовное производство. И в августе того же года Голосеевский суд Киева наложил арест на 100% доли белорусских властей в ООО "БЗТ-Украина" и все банковские счета компании. Несколькими днями ранее эти активы были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Сколько денег было на счетах на момент ареста, правоохранители не сообщили. Но из материалов дела можно заключить, что немало. "ООО "БЗТ-Украина" осуществляло перечисление средств на транзитный счет в АО "Банк Кредит Днепр" с целью дальнейшего перевода средств в республику Беларусь", — цитирует суд Киевскую прокуратуру. Это делалось в рамках контракта 2020 года на поставку битума на общую сумму 6,3 млрд грн.

Ирония в том, что эти деньги компания получала чуть ли не по прямому указанию президента Владимира Зеленского. Ведь для его программы "Большая стройка" требовалось немало битума. Который Украина преимущественно импортировала, в том числе из Беларуси.

Представители ООО "БЗТ-Украина" несколько раз пытались отменить арест счетов. Но судьи отказывали компании (в июле 2023 г., марте 2024 г.). Указывая, что заявитель не предоставил никаких фактов, свидетельствующих о незаконности ареста. Пока дело не получила судья Наталья Дмитрук. Она известна как дочь бывшего депутата Киевсовета от БЮТ Юрия Дмитрука. После победы Виктора Януковича на выборах Дмитрук был исключен из фракции.

"Отсутствует надобность в дальнейшем аресте имущества ООО "БЗТ-Украина". Дальнейшее существование ареста является чрезмерным вмешательством в право собственности, трудовые права, препятствует осуществлению законной хозяйственной деятельности и блокирует ее", — указала судья Дмитрук. В решении зафиксировано и обещание представителей ООО "БЗТ-Украина", что компания "не намерена устанавливать никаких отношений с компаниями — резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации".

Это очень смешно, но такие отношения установлены с самого начала существования компании. Ведь ее контролируют приспешники Лукашенко. И теперь им ничто не мешает вывести деньги в офшор или дружественные агрессорам страны. Можно ли верить обещаниям врага? Судья Дмитрук поверила.