Ежегодно Украина теряет миллиарды гривен из-за "черного" экспорта зерновых, — замгенпрокурора Вербицкий

Зерно нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морю

Ежегодно Украина теряет миллиарды гривен из-за попыток недобросовестных предприятий экспортировать зерновые без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий в эфире Единых новостей.

"Сегодня я считаю, что это действительно проблема. Потому что большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен", — заявил Дмитрий Вербицкий.

Вместе с тем в последнее время был предотвращен вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства.

Указанные предприятия уклонились от уплаты налогов на 32 млн грн.

"Фактически бюджет Украины недосчитался бы миллионов гривен. И этот случай не единичный. Зерно нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морю", — добавил в эфире прокурор Максим Олефир.

По данным Министерства экономики, две из каждых пяти тонн зерна вывозятся без уплаты налогов.