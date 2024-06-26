Что будет с долларом и почему кредиторы "немного зажрались": экономические эксперты сделали прогноз для Украины

Консенсус-прогноз изменений в украинской экономике становится все сложнее

В условиях высокой неопределенности и рисков безопасности эксперты видят экономическую ситуацию в Украине практически одинаково. Нам необходимо внешнее финансирование , объемы которого не дотягивают до потребностей страны (требуется 50—60 млрд долларов). Поэтому есть необходимость привлечь в этом году по меньшей мере 200 млрд грн на внутреннем рынке, который не бесконечен.

24 июня Центр экономической стратегии представил прогнозы шести украинских и иностранных аналитических команд и сравнил их с правительственными.

Фактор войны стал бессрочным

Эксперты группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), Concorde Capital, Dragon Capital, Венского института экономических исследований (WIIW), Oxford Economics и Института экономических исследований и политических консультаций (IER/GET) отказались от прогнозов срока окончания военных действий в Украине (такие прогнозы давались ранее).

"К сожалению, имеем изменение ландшафта прогнозов", — констатировал руководитель отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов.

Фактор войны в макроэкономических прогнозах стал бессрочным. Но изменились вызовы. Как считают эксперты, если в 2023 году наиболее значимым по влиянию на состояние экономики фактором был "зерновой коридор" (порты сегодня работают!), то сейчас — энергетическая безопасность Украины, ухудшение условий из-за потери электрогенерации.

Ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (прогноз роста ВВП 3,8%) Александра Бетлий категорична: "Экономика Украины вырастет настолько, насколько сможет обеспечить себя электроэнергией".

Ни эксперты, ни чиновники не создали интриги, обнародуя почти совпадающие прогнозы. Инфляция и рост ВВП оказались несколько ниже относительно предыдущих апрельских прогнозов. Согласно последнему прогнозу НБУ, в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%, более оптимистичный прогноз у Министерства экономики — 4,6%. В МВФ прогнозируют рост реального валового внутреннего продукта Украины на 3,2%.

На третьем году войны украинская экономика стала фактически бинарной: предприятия либо обеспечили себя альтернативными источниками электроэнергии, либо — простаивают. Но часть последних — невелика, считает руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, оценивающий дефицит электроэнергии в стране от 0 до 30% в зависимости от погоды.

Всемирный банк обычно избегает комментариев относительно военной ситуации в любой стране. Но на этот раз руководитель программы по экономической политике от Всемирного банка в Восточной Европе Карлис Смит оценивает устойчивость украинской экономики сквозь призму энергетической структуры далеко не экономическими факторами: "Наличие ПВО имеет критически важное влияние на экономику Украины, особенно это касается крупных городов".

Консенсус-прогноз Центра экономической стратегии на 2024 год

Что будет с курсом доллара и нехваткой рабочей силы

Что не вызывает вопросов — мы будем ощущать последствия политики НБУ по снижению учетной ставки , которую только в прошлом году заставили "сползти" с 25% до 15%, а в этом году — до 13%.

"Мы попрощались с высокими ставками, по которым покупали ОВГЗ и открывали депозиты", — не унывает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он ожидает "снижения учетной ставки еще на 0,5—1% до конца года, после этого мы выходим на соответствующий уровень процентных ставок (депозиты, ОВГЗ. — Ред.) с горизонтом в год".

НБУ, решившийся на умеренную девальвацию гривни, никого не пугает своей непредсказуемостью. "Движения НБУ не будут резкими — ни для игроков рынка, ни для клиентов бизнеса", — успокаивает Ваврищук.

Умеренной девальвации гривни не избежать, но мнение экспертов относительно курса доллара единодушно:

"Около 40 гривен, и на конец года — немного выше 40 гривен за доллар" , — резюмировала заместитель директора Центра экономической стратегии и модератор учреждения Мария Репко.

Но к этому прилагаются и другие внутренние факторы, которые могут реализоваться в ближайшее время: повышение налогов или экономическое бронирование.

И все это на фоне существенного ухудшения других факторов. Среди которых на второе место эксперты поставили проблемы с рабочей силой в стране. Вообще-то этот тренд не нов:

"Еще до полномасштабной войны Украина теряла до 1% рабочей силы каждый год", — напомнила старший экономист в Oxford Economics Евгения Слепцова.

Нас пугают огромными цифрами дефицита рабочей силы, но специалисты обращают внимание: стране нужны квалифицированные кадры и правительство должно приложить усилия, чтобы вернуть своих беженцев, которые могли за границей приобрести новые навыки. А как насчет мигрантов из третьих стран?

"Пока идет война — говорить об этом рано", — отметает предложения Александра Бетлий. Эксперты обратили внимание, что в последнее время появилось много исследований проблем рынка труда. Но это все пустое: "Мы понимаем, что это, чтобы адвокатировать идею экономического бронирования ".

Украина должна заплатить 4,7 млрд долларов долга

Как быть с выплатами по внешнему долгу, которые были заморожены почти на два года, – вот где нужен ответ немедленно. Украине "накапало" почти 4,7 млрд долл. выплат. Правительство ведет переговоры по реструктуризации, но, по последней информации, позиции сторон существенно отличаются. Правительство хочет не только списать почти половину (вся сумма долга в 24 млрд долл.), но и отсрочить выплаты на 5—10 лет, снизив купонные выплаты. Держатели бондов готовы на списание 20% долга.

"А по какой ставке частные держатели бондов будут считать соответствующие денежные потоки? Оказывается, иностранные кредиторы закладывают 20 процентов нормы доходности. Уважаемые наши держатели бондов немного зажрались, — непротокольно, но со вкусом комментирует Александр Паращий. — Например, Гана, страна, похожая на Украину, но в которой нет войны, на днях достигла соглашения по безусловному списанию долга в 37% кредитных средств".

В нашем случае соглашения нужно достичь до 1 августа. И есть надежда, что это произойдет, ведь стороны публично выразили желание достичь компромисса.