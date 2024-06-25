Гривна немного укрепилась: как себя в дальнейшем будет вести курс доллара

На прошлой неделе снизился процент дефицита бакса

На валютном рынке в Украине наблюдается стабильность курса доллара. Такая ситуация позволила Нацбанку снизить интервенции и укрепить официальные показатели. В последствии американская валюта может дешеветь, но все зависит от решений регулятора.

Аналитики Инвестгруппы ICU сообщили, что по итогам прошлой недели официальный курс национальной валюты Украины вырос на 0,5% до 40,45 гривны за доллар. В то же время наличный доллар в банках снизился на 1% — до 40,4-40,8 гривны.

По их словам, за 4 дня дефицит доллара снизился на треть — до 409 миллионов американской валюты. Это позволило Нацбанку снизить интервенции на 20% — до 723 миллионов долларов. Хотя на рынке в дальнейшем есть значительный дефицит валюты.

"Снижение дефицита на прошлой неделе стало поводом для Нацбанка несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, поэтому курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях", — резюмировали аналитики.

Курс доллара в Украине по состоянию на 25 июня

По данным портала Минфин, во вторник, 25 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,81 (покупка) и 40,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,55 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в конце июня.