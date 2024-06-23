Ждать резких изменений? Банкир объяснил, что будет с курсом доллара в конце июня

Банкир дал прогноз по курсу доллара на 24-30 июня

В последнюю неделю июня валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн. Ситуация будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости".

Такой прогноз сделал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет OBOZ.UA. По его словам, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне: до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

Банкир добавил, что разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. При этом разница курсов продаж будет 10-20 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Так, разница составит в среднем 30-50 коп. А курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% в неделю.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил Лесовой.

Согласно прогнозу банкира, в период с 24 по 30 июня доллар будет в пределах 40-41,2 грн. Вечером же 21 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,4/40,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,39/40,91 грн.

Лесовой подчеркнул, что ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 23 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 40,40 грн (покупка) и 40,85 (продажа). Наличный курс — 40,75 (покупка) и 40,85 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 40,51.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, подскочит ли курс доллара до 42 гривен до конца 2024 года.