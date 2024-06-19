Экономическое бронирование. Сколько нужно зарабатывать, сколько — платить и что будет с ценами

Бронирование за деньги может ускорить инфляцию сразу на 0,5—1,5%

В Украине уже в ближайшее время могут запустить экономическое бронирование , когда наемные работники и ФОПы будут получать отсрочку от мобилизации за деньги. Ценник на бронирование еще обсуждается — от 20 до 35 тысяч гривен в месяц за каждого работника.

Если экономическое бронирование узаконится, на рынке кардинально изменится конкурентная среда. Ибо "лишние" деньги имеют далеко не все. "Телеграф" выяснял, как экономическое бронирование повлияет на экономику и что будет с ценами.

Отсрочка по тарифу

Бизнес уже несколько месяцев атакует власти – просит разрешить бронировать людей за деньги. Предприниматели ссылаются на кадровые проблемы — из-за массовой мобилизации вскоре вообще работать будет некому.

В мае обсуждали даже ценник – 20 тысяч за каждого забронированного в месяц. Но потом появилась информация, что в Офисе президента от идеи экономического бронирования отказались как от "дискриминационной". О рисках платного бронирования "Телеграфу" рассказывал и глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев.

Впрочем, недавно в Раде появился новый законопроект, предусматривающий экономическое бронирование. Проект № 11331 в целом касается промышленной политики, но есть пункты и о бронировании персонала.

В частности, указано, что предприятия могут бронировать военнообязанных работников, уплатив в бюджет специальный взнос, установленный Налоговым кодексом. Конкретная сумма в проекте не называется. Но обсуждают суммы от 20 тысяч до 35 тысяч в месяц. Ожидается, что в Раду внесут законопроект или даже несколько, где будут тарифы на бронирование.

Платить за работников смогут не все компании, а только те, у кого нет задолженностей по зарплатам и налогам.

Отдельно указаны условия для платного бронирования ФОПов и их наемных работников. Им нужно будет подтвердить доходы в размере не меньше чем три взноса за бронирование. То есть, если взнос составит 20 тысяч, ФОП нужно иметь доход 60 тысяч в месяц, а если 35 тысяч — 105 тысяч. Также частным предпринимателям придется подтверждать факт ведения хозяйственной деятельности за прошлый год. Это значит, что новые ФОПы бронироваться за деньги все равно не смогут.

Плати или закрывайся?

Если новый законопроект будет принят, на рынке изменится конкурентная среда. Будет три группы компаний:

те, что имеют статус стратегических и могут бронировать персонал бесплатно;

те, что получат право бронировать людей за деньги;

не стратегические, не имеющие денег на платные бронирования. Их работникам в любой момент могут вручить повестки.

Как это отразится на работе бизнеса?

Глава секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит "Телеграфу", что нехватка кадров из-за мобилизации — главная проблема для 58% работодателей. В Украине не хватает около 4,5 млн работников. Вместе с тем дефицит средств на нужды обороны в бюджете — 500 млрд гривен.

"Поэтому экономическое бронирование, вопреки моральным дилеммам, хороший вариант найти дополнительные финансовые ресурсы и сохранить человеческий потенциал для продолжения работы экономики. Но есть и риски, — признает Забловский. — Потому что усилится конкуренция между теми, кто может бронировать людей за деньги и кто такой возможности не имеет. Понятно, куда будут пытаться трудоустроиться люди — туда, где бронируют, а у компаний, не имеющих денег, кадровые проблемы только углубятся.

СЕО компании Alcor и вице-президент по финансово-правовым вопросам ассоциации IT Ukraine Дмитрий Овчаренко рассказал "Телеграфу", что поддерживает идею экономического бронирования. "Это возможность для более жизнеспособных бизнесов из-за дополнительных выплат (фактически налогообложения фонда оплаты труда) забронировать ценных работников, потеряв которых компания потеряет еще 5—10 других рабочих мест", — отметил он.

Но экономическое бронирование поддерживают не все. "С точки зрения государства несправедливо разрешать бронироваться за деньги, потому что жизнь всех граждан одинаково ценна. Но кроме того, есть риск появления разного рода схем. Например, будут бронировать не действительно ценных для производства специалистов, а, например, родственников или знакомых, которые согласятся вносить ежемесячно по 20 тысяч. Желающих таким образом откупиться будет немало", — отметил в комментариях "Телеграфу" глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

При этом, по словам Овчаренко, экономическое бронирование негативно скажется на конкуренции на рынке, потому что квалифицированные работники будут искать работодателей, которые могут их забронировать.

Что светит бизнесу, не имеющему ни стратегического статуса, ни денег на бронирование?

"Многие будут уходить в тень — не оформлять людей. Но не исключаю и массовых банкротств бизнеса", — говорит "Телеграфу" руководитель общественной организации SaveФОП Сергей Доротич.

Экономист Алексей Кущ отметил, что экономическое бронирование окажется по карману далеко не всем. "Оно не подходит бизнесу с большой долей зарплатного фонда в структуре себестоимости. Речь идет прежде всего об услугах — ресторанах, гостиницах, сфере торговли. Доля расходов на персонал там достигает 50%. Также велика она в трудоемких производствах, например, легпроме — до 40%. В то же время в машиностроении оплата персонала — только до 20% от себестоимости, львиная доля там — материальные затраты. В металлургии процент еще ниже — всего 5%, в агросекторе — до 10%", — пояснил "Телеграфу" Кущ.

Он также добавил, что экономическое бронирование хорошо вписывается в бизнес-модель финансовых, страховых, IT-компаний, где сравнительно немного сотрудников и высокие зарплаты, на фоне которых 20 тысяч за бронирование особой погоды не делают.

Что будет с ценами

Еще один вопрос – не повлияет ли запуск экономического бронирования на стоимость товаров и услуг? Ведь расходы бизнеса возрастут, поэтому появится соблазн перевести их на потребителей.

Тариф на бронирование будет выше, чем средняя зарплата в Украине. То есть платное бронирование — это как будто компании в одночасье более чем вдвое повысят зарплаты своим работникам.

Это, по словам Дмитрия Овчаренко, может спровоцировать рост цен на товары и услуги. Будут вынуждены повышать стоимость товаров и компании, которые не получат доступа к бронированию, потому что им придется увеличивать зарплаты, чтобы удержать персонал.

Алексей Кущ считает, что ценники точно возрастут. Экономическое бронирование может даже прибавить 0,5—1,5% к годовой инфляции.

На сколько и что именно может подорожать? По словам экономиста, примерно на 25% может возрасти себестоимость услуг и одежды. Продукты получат плюс 5—7% к ценнику. В то время как, например, стоимость металлургической продукции изменится несущественно — всего на 1—2%.