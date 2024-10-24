"Усталость партнеров чувствуется": "слуга народа" сделал тревожное признание насчет бюджета-2025

Госбюджет на 2025 год — это действительно бюджет выживания и приближающейся победы

У Украины в настоящее время нет достаточного ресурса, чтобы увеличить социальные расходы в бюджете на 2025 год. В то же время, уже заметно чувствуется от партнеров, которые помогают нашей стране, усталость от войны.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член бюджетного комитета ВР Павел Фролов в материале: "Экономическое бронирование примут при одном условии": нардеп о бюджете выживания, усталости партнеров и миллиардах на дороги".

"У нас нет достаточного ресурса, чтобы увеличивать социальные расходы. Все прожирает война – на нее предусмотрено в 5,2 раза больше, чем на следующий приоритет – соцзащиту. Поэтому это действительно бюджет выживания и приближающейся победы", — говорит Фролов.

Он также пояснил, что для повышения социалки, необходимо, чтобы партнеры дали нам больше ресурсов.

"А все налоги, сборы, таможенные платежи, поступления от приватизации, продажи ОВГЗ, использование государственной собственности – все идет на безопасность и оборону. Финансирование социалки – это коммуникация с партнерами", — подчеркнул нардеп.

В то же время, сейчас ощущается усталость партнеров от войны. Фролов объяснил это тем, что в каждой стране есть свои проблемы, свои избиратели, своя оппозиция, которая пытается расшатывать ситуацию и говорить о том, почему страна помогает Украине, а не своим гражданам, которые также нуждаются в решении множества вопросов.

"Ну, это такая вот политика. Прагматическая. Часто циничная. Есть, конечно, демократические ценности, за них стоит демократический мир, но все равно все шатается", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дефицит государственного бюджета Украины на 2025 год будет не менее 40 млрд долларов. Стало известно, как государство планирует покрывать дефицит госбюджета.