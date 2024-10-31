Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении: какие в нем цифры

Соцвыплаты и пенсии на 2025 в нем не подняли

В четверг, 31 октября, Верховная Рада Украины поддержала законопроект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. "За" проголосовало 247 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Отмечается, что в него были внесены некоторые правки.

"Приняли в целом бюджетные выводы. Никаких правок, кроме правки по зарплатам прокуроров, не было", — написал депутат.

Существенные изменения в госбюджет 31 октября не были внесены, ведь во время первого чтения это не обязательно. Госбюджет окончательно должен быть принят как можно быстрее, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Однако фракция "Европейская Солидарность" заявила, что не поддерживает этот законопроект. По словам нардепа Алексея Гончаренко, он "очень плохой", поскольку в нем отсутствует повышение социальных выплат для всех категорий, даже военных.

"Ведь это просто абсурд. Как вы хотите, чтобы выживали люди, когда вы повышаете налоги, но замораживаете повышение зарплат и выплат! Единственное, что удалось дожать и сбить повышение зарплат прокурорам. Хотя этого не допустили", — написал он.

Проект бюджета на 2025 год

Планируется, что доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен, а расходы — 3 трлн 938 млрд грн. То есть возникает дефицит в 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном путем международной помощи.

Приоритет госбюджета – сектор обороны и безопасности, на который выделят 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн. 177 млрд. гривен).

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