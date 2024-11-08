Проект госбюджета на 2025 год одобрили ко второму чтению. Какие сферы оказались в приоритете

Оборона остается главным приоритетом

В пятницу, 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год. Главным приоритетом остались обороноспособность и безопасность, однако некоторые пункты были пересмотрены и обновлены.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук. По его словам, на оборону планируют выделить 2 триллиона 225 миллиардов гривен.

"Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники", — отметил Шмыгаль.

Среди приоритетных направлений также названы социальная сфера, образование и медицина. Ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 миллиардов гривен и предложили выделить дополнительные средства на поддержку ветеранов, доплаты учителям и финансирование медицины.

При этом дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет.

"Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Это наша гарантия, что Украина будет иметь необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее", — резюмировал премьер-министр Украины.

Проект бюджета на 2025 год

Планируется, что доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен, а расходы — 3 трлн 938 млрд грн. То есть возникает дефицит в 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном путем международной помощи.

Кроме того, проект бюджета предусматривает создание Государственного фонда декарбонизации (Смягчение последствий изменения климата — Ред.) и энергоэффективной трансформации с финансированием 1,75 млрд грн. Местные бюджеты получат дотацию в размере 51,2 млрд. грн. Резервный фонд составит 43,9 млрд. грн.

Для финансирования бюджета планируется привлечь внешние займы на сумму 1,65 трлн. грн. и внутренние — на 579 млрд. грн. Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 19,4% ВВП.

Напомним, в октябре Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2025 год. Сейчас у него есть значительный дефицит в 1 трлн 640,6 млрд гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 1 января 2025 года в Украине будет введена ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен "на руки". Начиная с сентября данная выплата увеличится.