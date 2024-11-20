Как будут отключать свет зимой: эксперты назвали три сценария

Эксперты дали прогноз по отключениям света

В зависимости от погоды зимой, а также интенсивности российских обстрелов, украинцев ждет три сценария отключения света. Ни один из них не предусматривет отключений на 20 часов.

Об этом говорится в расчетах аналитиков DiXi Group. Отмечается, что даже в базовом сценарии не обойдется без дефицита электричества и отключений электричества у потребителей.

Базовый сценарий предусматривает, что зимой будет погода без экстремальных морозов, а также без новых российских атак на энергосистему. В этом случае дефицит может достичь двух гигаватт, с учетом сезонного роста потребления и высокого потребления в странах Европы.

"Если удастся восстановить тепловую генерацию или гидростанции, они смогут дать больше мощности, и этот дефицит будет минимальным. Тогда мы приходим к положительному прогнозу, когда у нас будут отключения электричества только в вечерние часы и они не будут долговременными, то есть 3-4 часа в самые дефицитные часы суток", — говорит генеральный менеджер DiXi Group по вопросам безопасности и стойкости Елена Лапенко.

В случае холодной зимы и отсутствия новых ударов дефицит ожидается на уровне 3,4 ГВт, а в худшем случае — до 5 ГВт. В этом случае украинцев ждут жесткие графики отключения вплоть до весны.

В худшем сценарии, то есть при новых атаках на теплоэлектростанции и другие объекты генерации, дефицит не будет настолько высоким, как в предыдущие годы. Однако эксперты опасаются за стойкость сети. Они отмечают, что в таком случае графики отключений будут не только днем, но и ночью. Кроме того, они не исключают введения аварийных отключений.

"Почти во всех сценариях в часы минимальных нагрузок (ночью или в дневной период в солнечный день), в первом и третьем мы выходим в ноль, то есть прогнозируем, что при наличии импорта у нас не будет дефицита. Однако если будет очень холодно – морозы – 10-15 градусов, – тогда даже в часы минимальной нагрузки у нас будет дефицит, который также может покрываться дополнительной, например, аварийной помощью или просто будут действовать графики отключений не только в вечерние, но и в ночные часы", — добавила Лапенко.

Ни в одном из сценариев не предусмотрено, что отключения будут длиться по 20 часов, как в более ранних прогнозах.

Напомним, экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал "Телеграфу", что блекауты зимой могут продолжаться до недели, и назвал три сценария отключений.