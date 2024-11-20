Как будут отключать свет в Украине 21 ноября: в "Укрэнерго" ужесточили графики

Свет будут отключать до 22:00

В четверг, 21 ноября, в Украине продолжат применять графики отключения света. Все из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки, которую Россия провела 17 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". При этом графики, согласно данным энергетиков, станут даже жестче, по сравнению с 20 ноября:

7:00 — 11:00 — одна очередь отключений;

11:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

График отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу. Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, реально ли в Украине получить компенсацию за сгоревшую бытовую технику во время отключений.

Также "Телеграф" сообщал, что по последним прогнозам блекауты в Украине зимой могут длиться до недели.